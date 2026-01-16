快訊

利多有限？台美關稅降至15% 經濟系教授示警三大風險恐升溫

14年的承諾…失聯移工「黑戶寶寶」出生染HIV 台灣跨海愛心助成長

中央社／ 台北16日電
14年前，「美美」（左）的母親在台灣生下她，因無合法身分成「黑戶寶寶」，更從母體垂直感染HIV。台灣關愛基金會創辦人楊婕妤（右）在美美被遣返後，自掏腰包資助；美美近日重返台灣，與楊婕妤暖心重聚。 中央社／關愛基金會提供
14年前，「美美」（左）的母親在台灣生下她，因無合法身分成「黑戶寶寶」，更從母體垂直感染HIV。台灣關愛基金會創辦人楊婕妤（右）在美美被遣返後，自掏腰包資助；美美近日重返台灣，與楊婕妤暖心重聚。 中央社／關愛基金會提供

14年前，「美美」的母親在台灣生下她，但她沒有合法身分，更從母體垂直感染HIV。幸好來自台灣的愛心讓她成長茁壯，如今有機會再來到台灣，她希望高中畢業後，申請來台念大學。

美美（化名）的故事開始於1場絕望的就醫，她的母親因愛滋病發，重病送醫，隨後發現懷中數個月大的美美亦遭垂直感染人類免疫缺乏病毒（HIV）。因美美的媽媽在台灣是失聯移工，美美自出生起，便不具備任何合法身分，在醫療與安置的雙重困境下，內政部移民署將母女轉介至台灣關愛基金會（關愛之家）。

轉介到關愛之家後不久，這對病痛纏身的母女隨即遭遣返，兩人回國半年後，母親便因病過世，留下美美由祖母扶養長大。然而，來自台灣的照顧並未因此中斷，台灣關愛基金會創辦人楊婕妤始終堅持以個人名義，自掏腰包資助她們的生活與抗愛滋藥物費用。

在台灣關愛基金會，孩子們總習慣稱楊婕妤為「咪咪」；遠在菲律賓的美美，也從小聽奶奶說，台灣的「咪咪」是全家救命恩人。14年來，這份超越機構責任、純粹出自個人的承諾，讓美美在疾病與貧窮的夾縫中，成長為健康、自信的高二女學生。

時隔14年再次踏上台灣土地，美美除拜訪心心念念的「咪咪」，也看到關愛之家照片牆上，自己當年孱弱的模樣。她下定決心，希望在完成高中學業後，申請來台灣就讀大學。「台灣是我的出生地，也是給予第二次生命的地方」，美美說，希望將自身的生命經驗，轉化為溫暖他人的力量。

楊婕妤說，看著美美健康地站在面前談論夢想，是她這14年來最欣慰時刻。這麼多年來，台灣各角落仍有許多因父母身分問題，無法取得醫療與教育資源的「黑戶寶寶」。他們多由失聯移工父母所生，並無合法身分，在無國籍、無健保情況下難以存活，長期面臨高風險處境。

關愛基金會透過新聞稿表示，去年11月在台移工數量達86萬人，失聯移工總數也逼近9.5萬人，仍有「黑戶寶寶」在醫療、教育與人權的邊緣掙扎。邀請社會大眾支持「不分國籍兒童全日型照顧計畫」，讓更多弱勢兒童的基本權益得到保障，相關資訊詳見台灣關愛基金會官網，或致電02-2738-9600基金會台北辦公室。

失聯移工 母親 愛滋病

延伸閱讀

印尼移工曠職台中逆向騎車 撞人後搭計程車落跑 一審判6月

人氣網紅驚爆疑染愛滋！就診紀錄外流全網瘋傳　政府單位已介入

越南男子拿椅子砸傷2店員 警方查出他是失聯移工

「真正改變醫療現場」吉立亞醫藥 HIV 與乳癌治療獲國家新創獎肯定

相關新聞

廠商進手術室台中榮總三名醫師記申誡 衛福部：醫師是資優生很丟臉

台中榮總3名醫師日前遭投訴，放任無醫師資格的醫材廠商進入開刀房執行手術，衛福部要求台中榮總昨天以前提出書面報告。衛福部醫...

輸美國學名藥、原料藥零關稅 製藥界振奮：籲組國家隊搶攻美國市場

美國商務部15日宣布與我國達成貿易協議，我國輸美商品關稅稅率降至15%，連帶宣布我國輸美學名藥、原料藥採「零關稅」。國內...

老薑發芽有毒不能吃？ 食藥署揭真相：該丟的是有黃樟素的薑

近期氣溫驟降，許多民眾喜歡煮鍋熱騰騰的薑茶或薑母鴨來暖身，但家中買回來的生薑若一時用不完，放到發芽了究竟還能不能吃？食藥署出面闢謠，強調薑發芽並不會產生毒素，可以安心食用，但若出現「腐爛」情形則務必丟棄，以免將致癌物吃下肚。

深耕學齡前幼兒教育逾半世紀 信誼基金會獲頒「社會教育貢獻獎」

基金會是台灣最早推動兒童早期教育的民間組織，今(16日)獲頒教育部114年度「社會教育貢獻獎」團體獎，並由信誼基金會營運...

大掃除順序錯了 恐把好運掃出門？專家提醒：這些風水關鍵要注意

再過一個月就要迎接農曆春節，家家戶戶準備展開年度除舊佈新工程。傳統習俗中，大掃除不僅是整理環境，還具有「掃除晦氣、迎接新...

出現異常死亡！屏東今年首例禽流感案例 動防所撲殺逾8600隻蛋雞

屏東縣出現今年首例禽流感案例，動物防疫所13日接獲高樹鄉1處蛋中雞場通報，飼養的蛋中雞有異常死亡情形，隨即啟動防疫機制。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。