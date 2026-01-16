聽新聞
0:00 / 0:00
台灣東部海域發生規模4.5極淺層地震 最大震度1級
臺灣東部海域今午後發生規模4.5地震
今（2026）年1月16日16時49分，臺灣東部海域發生芮氏規模4.5的地震，震源深度約22.1公里，屬於極淺層地震。震央位於花蓮縣政府東南方約53.9公里，海域位置使得地震波在附近陸地均有感受，但強度不大。
最大震度1級地區：花蓮縣、臺東縣、南投縣、宜蘭縣
本次地震最大震度僅達1級，花蓮縣水璉、臺東縣長濱、南投縣合歡山及宜蘭縣南山皆感受到輕微搖晃，屬於微震範疇。此震度表示靜止狀態下可感受到微小搖晃，大多不會對建築物或日常生活造成影響。
雖然震度不大，但任何震動仍提醒民眾持續保持防震意識。建議居家及公共場所確保家具穩固，避免未固定物品掉落造成傷害。地震發生時，請遵守「趴下、掩護、穩住」的防震守則，確保自身安全。
由於本次震度均未達3級，暫無需特別的震後應變措施，但持續關注中央氣象署及相關單位發布的即時消息與防災資訊，並做好面對餘震的準備仍十分重要。
▶看最近地震列表。（此文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言