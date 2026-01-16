台灣東部海域發生規模4.5極淺層地震 最大震度1級

臺灣東部海域今午後發生規模4.5地震

今（2026）年1月16日16時49分，臺灣東部海域發生芮氏規模4.5的地震，震源深度約22.1公里，屬於極淺層地震。震央位於花蓮縣政府東南方約53.9公里，海域位置使得地震波在附近陸地均有感受，但強度不大。

最大震度1級地區：花蓮縣、臺東縣、南投縣、宜蘭縣

本次地震最大震度僅達1級，花蓮縣水璉、臺東縣長濱、南投縣合歡山及宜蘭縣南山皆感受到輕微搖晃，屬於微震範疇。此震度表示靜止狀態下可感受到微小搖晃，大多不會對建築物或日常生活造成影響。

雖然震度不大，但任何震動仍提醒民眾持續保持防震意識。建議居家及公共場所確保家具穩固，避免未固定物品掉落造成傷害。地震發生時，請遵守「趴下、掩護、穩住」的防震守則，確保自身安全。

由於本次震度均未達3級，暫無需特別的震後應變措施，但持續關注中央氣象署及相關單位發布的即時消息與防災資訊，並做好面對餘震的準備仍十分重要。

