食藥署預告新增3項管制藥品 喪屍煙彈前驅物入列

新興濫用物質花樣多，為了從源頭防堵，食藥署預告修正「管制藥品分級及品項」，新增苯基乙基胺戊酮等3項管制藥品，皆無醫療用途，其中包括「喪屍煙彈」依托咪酯前驅物。

衛生福利部食品藥物管理署13日預告修正「管制藥品分級及品項」草案，內容包括增列「7-羥基帽柱木鹼（7-Hydroxymitragynine）」、「苯基乙基胺戊酮（N-Ethylpentedrone）」為第三級管制藥品，增列「2-巰基依托咪酯（2-Mercapto Etomidate）」為第四級管制藥品原料藥，預告期14天。

食藥署管制藥品組副組長張志旭今天告訴中央社記者，這次新增3項物質都沒有醫療用途，主要是配合法務部已提案列為毒品，理論上就都不能使用，但考量未來也許會有科學需求，比方說檢驗等，進而列為管制藥品，符合條件即可依法申請使用。

他指出，列管的定位就是防堵濫用，這次修正的預告期間為1月13日至27日，期滿後將彙整各界意見，報行政院核定後正式公告。

公告生效後，輸入、輸出、製造、販賣、購買及使用等行為，一律須依「管制藥品管理條例」辦理，且凡是仍持有上述品項的機構業者，都必須依法申請「管制藥品登記證」，並在業務處所設置簿冊，詳實記錄每日收支、銷毀、減損與結存情形，定期申報使用量。

張志旭提醒，未領登記證就輸入、輸出、製造、販賣或購買管制藥品，最高可罰新台幣30萬元；未設簿冊、未定期申報或未經核准就用於研究，同樣都會面臨3萬到30萬元罰鍰；若不是基於醫藥及科學用途的濫用，將直接視為毒品行為，則依「毒品危害防制條例」處辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885