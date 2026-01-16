食藥署預告新增3項管制藥品 喪屍煙彈前驅物入列
新興濫用物質花樣多，為了從源頭防堵，食藥署預告修正「管制藥品分級及品項」，新增苯基乙基胺戊酮等3項管制藥品，皆無醫療用途，其中包括「喪屍煙彈」依托咪酯前驅物。
衛生福利部食品藥物管理署13日預告修正「管制藥品分級及品項」草案，內容包括增列「7-羥基帽柱木鹼（7-Hydroxymitragynine）」、「苯基乙基胺戊酮（N-Ethylpentedrone）」為第三級管制藥品，增列「2-巰基依托咪酯（2-Mercapto Etomidate）」為第四級管制藥品原料藥，預告期14天。
食藥署管制藥品組副組長張志旭今天告訴中央社記者，這次新增3項物質都沒有醫療用途，主要是配合法務部已提案列為毒品，理論上就都不能使用，但考量未來也許會有科學需求，比方說檢驗等，進而列為管制藥品，符合條件即可依法申請使用。
他指出，列管的定位就是防堵濫用，這次修正的預告期間為1月13日至27日，期滿後將彙整各界意見，報行政院核定後正式公告。
公告生效後，輸入、輸出、製造、販賣、購買及使用等行為，一律須依「管制藥品管理條例」辦理，且凡是仍持有上述品項的機構業者，都必須依法申請「管制藥品登記證」，並在業務處所設置簿冊，詳實記錄每日收支、銷毀、減損與結存情形，定期申報使用量。
張志旭提醒，未領登記證就輸入、輸出、製造、販賣或購買管制藥品，最高可罰新台幣30萬元；未設簿冊、未定期申報或未經核准就用於研究，同樣都會面臨3萬到30萬元罰鍰；若不是基於醫藥及科學用途的濫用，將直接視為毒品行為，則依「毒品危害防制條例」處辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言