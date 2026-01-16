快訊

春節慢性病處方箋提前領藥 民眾誤算日期白跑藥局…藥師公會教判斷方式

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
藥師公會全聯會提醒，民眾不必反覆計算日期，只要花時間檢視家中慢性病藥品存量，確認是否會在連假期間吃完，若對藥量是否足夠、提前領藥條件有疑慮，可至家中附近社區藥局，專業藥師將提供諮詢。圖／藥師公會全聯會提供
衛福部昨天公布春節醫療整備相關計畫，首度將慢性病處方箋提前領藥時間，從10天延長至14天，慢性病患1月31日前就可至全台社區藥局或醫療院所領藥。藥師公會全聯會提醒，民眾不必反覆計算日期，只要花時間檢視家中慢性病藥品存量，確認是否會在連假期間吃完，若對藥量是否足夠、提前領藥條件有疑慮，可至家中附近社區藥局，專業藥師將提供諮詢。

今年春節連假長達9天，從2月14日起至22日止，連假期間部分醫院、診所及藥局可能調整營業時間，且藥品物流配送也可能暫停。藥師公會全聯會指出，社區藥局藥師常在春節前，遇民眾詢問，「我可以提前領藥嗎？」，因慢下病連續處方箋上有標註建議領藥日期，民眾時常誤會領須按照該日期領藥，但實際上只要確認家中的藥會在年假期間吃完，就可在1月31日至2月13日提前領藥。

藥師公會全聯會指出，部份醫療院所，在慢性病連續處方箋上建議領藥日期，已涵蓋10天彈性領藥日期，民眾自行計算時，若從建議領藥日期再往前回推14日，恐導致日期重複計算，「已經提前一次，又再提前」，變成提早最長達24天領藥，這並不符合春節前夕領藥規定，民眾在藥局領藥時恐產生爭議，或白跑一趟領不到藥。

為避免民眾計算領藥日期時產生誤會，藥師公會全聯會建議，民眾不必檢視慢性病處方箋上標註的日期，只要盤點家中慢性病用藥庫存，是否會在連假期間服用完畢，若會，就可前往藥局領藥，如對領藥條件感到不確定，也可隨時至住家附近社區藥局，藥師會依照民眾實際用藥情形，協助確認領藥身分，避免民眾自行錯誤推算影響領藥權益。

藥師公會全聯會強調，社區藥局遍布全台，是民眾最貼近、最即時的用藥諮詢與健康守門員，只要有用藥相關疑問，都可主動向藥師諮詢，由藥師協助把關用藥安全，提前準備好藥品，讓慢性病用藥不中斷，也讓家人更放心地團圓過年，讓「藥師在的地方，就是安心的所在」不只是一句口號，而是民眾日常的真實感受。

藥師 藥局 慢性病 春節 藥品

