睽違10年蜷川實花海個展 「彼岸之光，此岸之影」開幕

在日本京都掀起熱潮、吸引超過25萬人次參觀的「蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影」，今天在台北華山舉行開幕剪綵，這不僅是蜷川實花攜手科技藝術團隊EiM的最新創作，更是海外有史以來最大規模的展出。展覽跳脫以往平面攝影的框架，將影像、裝置、光影與空間設計融為一體，呈現蜷川實花強烈又獨特的色彩美學，同時加入京都未曾展出的新增展區及台北在地元素，展覽細緻複雜的程度，更讓蜷川實花特地提前抵台佈展與監工，只為讓等待10年的粉絲能完美體驗全新的沉浸式光影藝術。 在日本京都掀起熱潮、吸引超過25萬人次參觀的「蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影」，今天在台北華山舉行開幕剪綵，蜷川實花（左三）親自來台為開幕剪綵。記者許正宏／攝影 在日本京都掀起熱潮、吸引超過25萬人次參觀的「蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影」，今天在台北華山舉行開幕剪綵，蜷川實花（圖）親自來台為開幕剪綵。記者許正宏／攝影

udn討論區