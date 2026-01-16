兒托專法協商⋯立委關注托嬰監視影像資安 衛福部將請專家模擬攻擊

衛福部擬將0至2歲兒童托育相關法規，自現行「兒少權法」獨立，擬定「兒童托育服務法」，立法院現已完成二讀，今年進行黨團協商，朝野未獲共識，立法院社福及衛環委員會召委劉建國宣布擇期再審。協商過程中朝野針對托嬰中心監視影像上傳雲端執行方式交鋒，多名立委關注資安及兒少隱私問題。衛福部次長呂建德說，將請資安專家模擬攻擊測試，以最高標準維護資安。

立法委員陳昭姿於協商過程中提出，外界對托嬰中心監視影像上傳雲端有疑慮，尤其去年底南韓發生駭客入侵監視影像，剪輯性影像散播，行政機關應確保托嬰中心監視影像雲端保存時的資訊安全，此外，監視錄影設置區，也應設法管理，避免鏡頭拍到兒童換尿布等私密畫面，調閱影像、複製影響權限，也應防範公務人員不當調閱。

呂建德說，朝野立委共識，為保護幼兒園業者、家長、兒童三方，有必要在托嬰中心設置監視錄影設備，並將影像上傳雲端，為確保影像儲存時的隱私權、資訊安全，衛福部已調查國內資安等級較高的雲端設備業者，將羅列名單供地方政府參考，陳昭姿委員提出應進行資安測試，衛福部也會納入考量，聘請資安專家模擬攻擊，以最高標準看待兒少影響資安。

至於監視器角度與調閱權限，呂建德表示，將在「兒童托育服務法」母法通過後，於子法的「設置標準」中明訂，近期國內發生高雄市心衛中心前執行秘書逾越職權調閱個案隱私的情況，衛福部對於調閱權限，將以最高標準嚴格規範，避免監視影響遭不肖人員濫用。

2024年發生待出養童剴剴遭保母虐死案，立委林月琴於協商中關注安置童保母監管相關規範。呂建德說，雖理解委員考量，但「兒童托育服務法」立法目的是為保障一般兒少托育安全，安置兒少屬特殊情況，待兒童托育服務法通過後，衛福部研擬修正兒少權法，將加嚴安置兒少因安置資源不足需由保母照顧時的相關規範。

呂建德說，衛福部擔心，若在「兒童托育服務法」中管理安置兒少托育事宜，恐有法規「範疇替換」問題，在「兒少權法」完成修法前的過渡階段，衛福部將透過多元方式加強安置兒少權利把關，包括提升誘因，增加民眾擔任安置家庭的意願等方式。