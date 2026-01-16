快訊

「我怎麼嫁給這種人」馬英九珍藏多年照片成亮點 網笑：到底誰會放辦公室

小米REDMI Note 15系列4款手機登場！耐用大電量 Pro款2億畫素鏡頭、可配一卡通

南韓首爾公車疑煞車失靈 衝上人行道撞入銀行釀13傷

聽新聞
0:00 / 0:00

輸美國學名藥、原料藥零關稅 製藥界振奮：籲組國家隊搶攻美國市場

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
美國商務部15日宣布與我國達成貿易協議，我國輸美商品關稅稅率降至15%，連帶宣布我國輸美學名藥、原料藥採「零關稅」。國內製藥界對此態度樂觀，期待政府組成「製藥國家隊」，搶攻美國市場。本報資料照片
美國商務部15日宣布與我國達成貿易協議，我國輸美商品關稅稅率降至15%，連帶宣布我國輸美學名藥、原料藥採「零關稅」。國內製藥界對此態度樂觀，期待政府組成「製藥國家隊」，搶攻美國市場。本報資料照片

美國商務部15日宣布與我國達成貿易協議，我國輸美商品關稅稅率降至15%，連帶宣布我國輸美學名藥、原料藥採「零關稅」。國內製藥界對此態度樂觀，學名藥協會理事長陳誼芬說，台灣經濟規模小，若能藉外銷擴大經濟規模，有助藥界發展，但國內藥廠量能普遍不足，而美國藥品需求龐大，期待政府帶頭組成「製藥國家隊」，搶攻美國市場。

學名藥協會公共事務委員會主委殷為瑩說，政府成功爭取學名藥、原料藥零關稅，表示已將藥物穩定供應視為國家重要韌性議題，隨國際情勢逐漸明朗，產業界高度期待國內把握契機，立院朝野盡快通過4年共240億元國家藥物韌性整備計畫預算，透過預算支持與政策引導，強化藥品自主供應、在地自製等韌性能力，這也能確保民眾用藥可近性與穩定性。

陳誼芬表示，雖然我國輸美藥品項目不多，但美國對台零關稅對學名藥發展仍是「利多」，有助外銷市場多元化，我國學名藥製造符合國際標準，品質備受肯定，取得外銷專用許可證，不在國內銷售，直接銷往國外的藥品，高達574品項，而學名藥與原料藥銷售狀況不同，學名藥製品多銷往東南亞、東北亞國家，較少銷往歐美，原料藥則以銷往歐美為主。

全球原料藥供應由中國大陸、印度二大國家高度把持，陳誼芬分析，中國大陸製藥量能大、銷售價格低，我國若要與其競爭美國市場，應朝高製造門檻學名藥及原料藥發展，才有望抗衡，可發展不同用藥途徑產品，如胰島素、胜肽類「針筆劑型」，或提升病人醫囑遵從性與藥效的「複方藥」如降血壓合併降血糖藥物，以及呼吸道吸入劑型藥物等。

除發展製造門檻高、複雜度高的學名藥之外，陳誼芬表示，提升國內藥廠產能也是搶攻市場重點，美國幅員廣大、人口眾多，藥品下單量往往很大，國內藥廠目前量能難以應付，需由政府主導，組成「國家隊」彼此合作、提升產能，我國內需經濟規模小，若能多方發展國際市場，提高藥品外銷規模，對國內產業是美事一樁。

美國 藥品 規模

延伸閱讀

【重磅快評】台美關稅出爐 台灣被宰還要向美磕頭感謝

美眾院法案助台提升嚇阻力 專家：對台共識性支持

冰島遭川普準大使笑稱美國第52州 要求華府交待

台美關稅15% 綠：談判大成功、與美國強強聯手

相關新聞

大型企業訂單回穩 減班休息大減近2000人

勞動部今（16）日公布最新減班休息數據。本期實施事業單位317家、5410人，較上期減少68家、1961人。勞動部官員表...

廠商進手術室台中榮總三名醫師記申誡 衛福部：醫師是資優生很丟臉

台中榮總3名醫師日前遭投訴，放任無醫師資格的醫材廠商進入開刀房執行手術，衛福部要求台中榮總昨天以前提出書面報告。衛福部醫...

老薑發芽有毒不能吃？ 食藥署揭真相：該丟的是有黃樟素的薑

近期氣溫驟降，許多民眾喜歡煮鍋熱騰騰的薑茶或薑母鴨來暖身，但家中買回來的生薑若一時用不完，放到發芽了究竟還能不能吃？食藥署出面闢謠，強調薑發芽並不會產生毒素，可以安心食用，但若出現「腐爛」情形則務必丟棄，以免將致癌物吃下肚。

兒托專法協商⋯立委關注托嬰監視影像資安 衛福部將請專家模擬攻擊

衛福部擬將0至2歲兒童托育相關法規，自現行「兒少權法」獨立，擬定「兒童托育服務法」，立法院現已完成二讀，今年進行黨團協商...

輸美國學名藥、原料藥零關稅 製藥界振奮：籲組國家隊搶攻美國市場

美國商務部15日宣布與我國達成貿易協議，我國輸美商品關稅稅率降至15%，連帶宣布我國輸美學名藥、原料藥採「零關稅」。國內...

約聘社工遭欠薪？彰縣府：向來是1月15日前入帳、沒欠薪問題

近期全台各縣市陸續傳出社工欠薪案件，部分縣市政府各局處社工人員或約聘社工，截至今日尚未領到1月份薪資，彰化縣府也被點名，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。