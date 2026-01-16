輸美國學名藥、原料藥零關稅 製藥界振奮：籲組國家隊搶攻美國市場

美國商務部15日宣布與我國達成貿易協議，我國輸美商品關稅稅率降至15%，連帶宣布我國輸美學名藥、原料藥採「零關稅」。國內製藥界對此態度樂觀，學名藥協會理事長陳誼芬說，台灣經濟規模小，若能藉外銷擴大經濟規模，有助藥界發展，但國內藥廠量能普遍不足，而美國藥品需求龐大，期待政府帶頭組成「製藥國家隊」，搶攻美國市場。

學名藥協會公共事務委員會主委殷為瑩說，政府成功爭取學名藥、原料藥零關稅，表示已將藥物穩定供應視為國家重要韌性議題，隨國際情勢逐漸明朗，產業界高度期待國內把握契機，立院朝野盡快通過4年共240億元國家藥物韌性整備計畫預算，透過預算支持與政策引導，強化藥品自主供應、在地自製等韌性能力，這也能確保民眾用藥可近性與穩定性。

陳誼芬表示，雖然我國輸美藥品項目不多，但美國對台零關稅對學名藥發展仍是「利多」，有助外銷市場多元化，我國學名藥製造符合國際標準，品質備受肯定，取得外銷專用許可證，不在國內銷售，直接銷往國外的藥品，高達574品項，而學名藥與原料藥銷售狀況不同，學名藥製品多銷往東南亞、東北亞國家，較少銷往歐美，原料藥則以銷往歐美為主。

全球原料藥供應由中國大陸、印度二大國家高度把持，陳誼芬分析，中國大陸製藥量能大、銷售價格低，我國若要與其競爭美國市場，應朝高製造門檻學名藥及原料藥發展，才有望抗衡，可發展不同用藥途徑產品，如胰島素、胜肽類「針筆劑型」，或提升病人醫囑遵從性與藥效的「複方藥」如降血壓合併降血糖藥物，以及呼吸道吸入劑型藥物等。

除發展製造門檻高、複雜度高的學名藥之外，陳誼芬表示，提升國內藥廠產能也是搶攻市場重點，美國幅員廣大、人口眾多，藥品下單量往往很大，國內藥廠目前量能難以應付，需由政府主導，組成「國家隊」彼此合作、提升產能，我國內需經濟規模小，若能多方發展國際市場，提高藥品外銷規模，對國內產業是美事一樁。