約聘社工遭欠薪？彰縣府：向來是1月15日前入帳、沒欠薪問題
近期全台各縣市陸續傳出社工欠薪案件，部分縣市政府各局處社工人員或約聘社工，截至今日尚未領到1月份薪資，彰化縣府也被點名，對此彰化縣府社會處指出，每年1月薪資是於薪階調整作業完成後發放，歷年均於1月15日前入帳，無欠薪情形。
立法委員林月琴在臉書發文表示，近期接獲嘉義市、彰化縣聘用社工反應，1月份薪資尚未發放，辦公室第一時間已請衛福部相關司署了解狀況、釐清原因，並同步調查各縣市是否有相同情形。
社會處表示，彰化縣社工人員多為約聘僱人員，依規定每年度須辦理續僱作業，並依年資調整薪階，行政程序須等續僱通知確認後方能完成。因此，每年1月薪資是於作業完成後發放，歷年均於1月15日前入帳，無欠薪情形。
彰化縣府也說，縣府重視社工人員的專業付出，未來將持續檢討相關流程，確保社工工作權益與薪資發放穩定。
