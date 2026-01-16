聽新聞
0:00 / 0:00
大型企業訂單回穩 減班休息大減近2000人
勞動部今（16）日公布最新減班休息數據。本期實施事業單位317家、5410人，較上期減少68家、1961人。勞動部官員表示，主要有11家100人以上規模的企業停止實施，人數才銳減。由於台美關稅已達成共識，調降為15%且不疊加，勞動部後續會觀察減班休息變化。
勞動部條平司司長黃琦雅指出，本期實施減班休息的事業單位計317家，實施人數5410人，家數較上期減少68家、1961人；另有102家企業，減班休息屆期後未接獲通報或提前終止，有2838名員工恢復原本工時。
她指出，實施減班休息的事業單位超過9成集中在製造業，總共260家、4982人，其中以金屬機電工業占8成，有215家、4016人。
因美國關稅實施減班休息的事業單位，則有252家、4485人，占整體實施事業單位逾8成，相較上期減少了57家、1952人。
黃琦雅解釋，本期減少1961人，主要是有102家事業單位停止實施減班休息，其中員工規模數100人以上的事業單位有11家，占1554人，停止實施的原因是農曆年前訂單回穩。
由於台美關稅已達成共識，黃琦雅說會再持續監測、觀察後續減班休息狀況是否改善。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言