大型企業訂單回穩 減班休息大減近2000人

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今公布最新減班休息數據，較上期減少68家、1961人。本報資料照片

勞動部今（16）日公布最新減班休息數據。本期實施事業單位317家、5410人，較上期減少68家、1961人。勞動部官員表示，主要有11家100人以上規模的企業停止實施，人數才銳減。由於台美關稅已達成共識，調降為15%且不疊加，勞動部後續會觀察減班休息變化。

勞動部條平司司長黃琦雅指出，本期實施減班休息的事業單位計317家，實施人數5410人，家數較上期減少68家、1961人；另有102家企業，減班休息屆期後未接獲通報或提前終止，有2838名員工恢復原本工時。

她指出，實施減班休息的事業單位超過9成集中在製造業，總共260家、4982人，其中以金屬機電工業占8成，有215家、4016人。

因美國關稅實施減班休息的事業單位，則有252家、4485人，占整體實施事業單位逾8成，相較上期減少了57家、1952人。

黃琦雅解釋，本期減少1961人，主要是有102家事業單位停止實施減班休息，其中員工規模數100人以上的事業單位有11家，占1554人，停止實施的原因是農曆年前訂單回穩。

由於台美關稅已達成共識，黃琦雅說會再持續監測、觀察後續減班休息狀況是否改善。

