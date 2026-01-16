快訊

男質疑醫療疏失找黃偉哲陳情 突在市長室外持刀劃傷脖濺血送醫

確定了！i-dle 3月7日登台北大巨蛋 10種票價、開賣日一口氣全公布

時間軸圖表／歷時9個月6輪談判 台美關稅32%→15%如何轉折變化？

醫學系學生貶低小兒科不當言論遭炎上 陽明交大出手了

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
一名陽明交大醫學系學生在Threads發言出現貶低小兒科的不當言論，引起討論。圖／取自Threads
一名陽明交大醫學系學生在Threads發言出現貶低小兒科的不當言論，引起討論。圖／取自Threads

一名網友在Threads疑因政治立場屢與其他網友交火，出現「小兒科這種選剩科還這麼優越」等不當言論，遭起底他是陽明交大醫學系學生，以及檢舉他自稱醫師但沒有取得醫師執照。校方表示，學生情形學校第一時間就已了解過並進行輔導，後續也會依程序釐清是否違反校規或學生獎懲規定。

關於該名醫學系學生的網路脫序行為，陽明交大Threads官方帳號在遭攻擊的小兒科醫師版面留言，「對於此次事件造成的困擾與不適，我們深表遺憾。學校已第一時間已先了解該生狀況，並進行必要的輔導與處理程序。陽明交大長期重視醫療專業的價值，校方不認同任何貶抑醫療工作者的言論。感謝您對醫療專業的投入與付出，也謝謝您的提醒」。

陽明交大 醫師 醫學

延伸閱讀

宜蘭縣長參選人林國漳「育兒無壓」政見 補助6歲以下掛號費每年10次

115學測整理包／倒數衝刺！注意考場帶「尺」新規定 必考重點一次看

115學測台大醫參採社會…考生「堅持不讀」母焦慮：三類還有哪些系？

學測倒數！拜文昌、玩諧音哏「抬青蕉」 祝學子考上台清交

相關新聞

上午11時9分東部海域規模4.6地震 最大震度宜蘭4級

中央氣象署表示，上午11時9分左右，東北地區附近發生有感地震，初判震度4級以上地區：宜蘭。詳情稍候氣象署地震報告。

2026春節高鐵票創紀錄！1小時完成70萬張訂票

台灣高鐵今開賣2026春節疏運車票，高鐵公司統計，今凌晨零時開賣後1小時，順利完成70萬張訂位，較去年春節疏運開賣第1小...

廠商進手術室台中榮總三名醫師記申誡 衛福部：醫師是資優生很丟臉

台中榮總3名醫師日前遭投訴，放任無醫師資格的醫材廠商進入開刀房執行手術，衛福部要求台中榮總昨天以前提出書面報告。衛福部醫...

影／空拍看台灣 名間落羽松秘境宛如韓劇場景

氣溫不斷下探，又到了每年一度的落羽松變色高峰期。南投縣名間鄉近期有一處爆紅的打卡景點，吸引不少民眾前往踏青，就位在省道台...

多縣市爆社工遭地方政府欠薪 衛福部行文22縣市政府要求如期發放

社安網2.0版本今年正式上路，預計加聘逾萬名社工，近期全台各縣市陸續傳出社工欠薪案件，部分縣市政府各局處社工人員或約聘社...

高鐵凌晨開賣春節車票卻卡卡？ 網：2026新年史上最難搶

台灣高鐵公司春節疏運車票今天凌晨0時開賣，不過搶票兩樣情。網友紛紛回報，使用安卓系統手機搶票，畫面一直顯示忙碌，浪費40...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。