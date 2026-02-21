開工不厭世！年假結束收心5秘訣擺脫「收假症候群」 無痛回歸日常
年假即將結束，要從快樂的假期氛圍回到枯燥的上班上課，許多人常感到心情難以調適，可能會出現精神不集中、疲倦、焦躁等「收假症候群」，讓重返日常生活的第一天格外艱難。收心並不是要立刻把自己逼回平常的狀態，而是一場循序漸進的過程，《聯合新聞網》整理5種收心大法，陪你一起收心，迎接開工新氣象！
1.調整作息、飲食
長期的放鬆會影響原本作息，可以在假期結束前1、2天開始漸進式回到上班上課的起床時間，逐步減少熬夜，讓生理時鐘慢慢回到正軌。
春節期間大魚大肉，處處有零食點心、飲料酒精等，容易對腸胃消化造成負擔，可以從餐量、調味著手，避免暴飲暴食、高油高熱量，幫助身體機能恢復。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2.安排輕鬆活動
春節就是要好好休息，但隨著開工日接近，身體也要開始活動起來，可以做一些比較輕鬆的運動，例如瑜珈、散步等，或是出門曬曬太陽，不要整天都躺著滑手機、追劇耍廢，活動筋骨有助身心放鬆。
3.調適心理壓力
有時理智知道該收心，但心理上就是無法接受，可以深呼吸、進行正念練習，每天給自己一小段安靜的時間冥想、沉澱、整理思緒，把假期結束的痛苦轉換為即將邁入新開始的期待。
4.漸進式過渡工作
狀態轉換都需要時間，上工第一天無法立刻進入狀態沒關係，不用把自己逼得太緊。在開工前可以先在腦袋裡預想一次工作流程、確認休假前留下的待辦事項，並從簡單的作業開始，例如整理桌面、檢查電子信箱等，避免一開始就處理高壓的工作，工作中也可以給自己10分鐘左右的休息時間，去散散步或靜坐。
5.建立支持系統
人是群居動物，在熱鬧的過年團聚後突然要變回一個人上下班、回到無趣的日常，難免一時接受不了落差，可以多和朋友、同事聊天，分享彼此的假期趣事，若長期都還是無法收心、難以適應，需及早尋求心理諮商或專業協助。
