廠商進手術室台中榮總三名醫師記申誡 衛福部：醫師是資優生很丟臉
台中榮總3名醫師日前遭投訴，放任無醫師資格的醫材廠商進入開刀房執行手術，衛福部要求台中榮總昨天以前提出書面報告。衛福部醫事司長劉越萍今表示，根據報告內容，院方坦承被指涉的三名醫師皆違規，未依規定登記報備就放廠商進手術室，各記申誡一次，院方也提出改革方案，未來醫材廠商若進入管制區，一律須經院長核可。
劉越萍強調，台中榮總報告指稱內容是否屬實，衛福部將請衛生局進一步調查，釐清問題點是否誠如醫院報告所描述，中央要求衛生局在二周內完成行政調查，並由衛生局針對醫院監督管理部分進行行政懲處。
台中榮總日前被爆料，有三名神經外科醫師涉嫌讓「無照」的醫材廠商進手術室，甚至直接操刀，至少三年以上，已涉及「密醫」行為，粗估至少影響180名病人。在衛福部要求一周內提交內部調查報告的最後期限之前，台中榮總昨天在下班前將報告送達衛福部。
劉越萍今受訪表示，昨收到中榮報告，院方於2005年就制定相關人員進入手術室規範，三名醫師顯然沒有遵守醫院規定，違反報備申請程序，3名醫師讓廠商進入管制區報備程序不完整，但報告指出廠商未執行醫療行為，但表示將進行備查。
劉越萍說，目前中榮對三名醫師各記申誡懲處，這可能會影響年終獎金，但對一直是資優生的醫師來說，「被記申誡是很丟臉的事情」。
為防堵管理漏洞，中榮也提出改革方案。劉越萍說，中榮表示，未來廠商進入手術室的審核權限，將由原本的「科主任」提升至「院長」。衛福部則計畫於農曆年前，會同醫策會專家前往中榮進行「評鑑追蹤輔導訪查」，確認院方的改革流程是否精確執行並解決痛點。
至於院方是否違反醫療法，劉越萍表示，調查及開罰皆屬於地方政府權責，但行政調查一定要完成程序，如果程序不正義，後續很容易被訴願撤銷，因此請台中衛生局完成行政調查，事實釐清、程序到位才能作為後續裁處與制度調整的依據。至於全國性指引目標，將於年後彙整專家意見，訂出全台醫院一體適用的管理標準。
