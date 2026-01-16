苗栗新型經濟作物「藍莓」進入花期 首批國產藍莓3月上市

苗栗縣青農組織「國產藍莓大聯盟」近年所開發的高經濟作物藍莓，今年首批國產藍莓已進入花期，溫室內一串串淡粉色小花低垂枝頭，花形宛如風鈴般隨風搖曳，顯示整體生長狀況穩定；農民表示，這批藍莓可望於今年3月採收上市，也象徵苗栗藍莓將正式邁入商品化的階段。

苗栗縣政府指出，藍莓屬於高附加價值的「紫色作物」，過去多仰賴進口，對栽培環境與管理技術要求高。縣府近年透過農村再生計畫，從生產端著手，系統性輔導社區與青年農民導入智慧溫室與環控管理，逐步克服氣候限制，讓原本被視為不利於在地發展的作物，得以在苗栗穩定生產，並朝品質化、在地化方向發展。

後龍地區青年農民彭彥豪是苗栗首批投入藍莓專業栽培的青農之一，近期更獲得天使投資人挹注資金，成為農村再生輔導青年返鄉創農的具體案例。

彭彥豪說，市售藍莓多為進口果品，長途運輸需經冷藏與保鮮處理，風味與口感難免流失；相較之下，在地栽培的國產藍莓可於果實在樹上自然完熟後採收，保留完整果粉與香氣層次，呈現產地直送的新鮮優勢。他說，目前第一批栽植的藍莓正陸續開花結果，成熟產期大約是在3~7月，首批預估產量約1000公斤，鮮果市售定價每公斤1500元；去年再擴大栽植3500株，3年後也能開始量產，年產3000公斤鮮果。

縣府農業處長陳樹義表示，目前藍莓花況穩定、生長良好，若天候條件配合，3月民眾即可品嚐到這批苗栗今年首批國產藍莓，感受在地生產、即採即送的新鮮滋味，也為苗栗逐步形塑的「紫色經濟」寫下具體成果。 彭彥豪是苗栗首批投入藍莓專業栽培的青農之一，近期更獲得天使投資人挹注資金，成為農村再生輔導青年返鄉創農的具體案例。圖／彭彥豪提供 目前第一批栽植的藍莓正陸續開花結果，成熟產期大約是在3~7月。圖／彭彥豪提供 溫室內一串串淡粉色小花低垂枝頭，花形宛如風鈴般隨風搖曳，顯示整體生長狀況穩定。圖／彭彥豪提供