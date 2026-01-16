苗栗新型經濟作物「藍莓」進入花期 首批國產藍莓3月上市
苗栗縣青農組織「國產藍莓大聯盟」近年所開發的高經濟作物藍莓，今年首批國產藍莓已進入花期，溫室內一串串淡粉色小花低垂枝頭，花形宛如風鈴般隨風搖曳，顯示整體生長狀況穩定；農民表示，這批藍莓可望於今年3月採收上市，也象徵苗栗藍莓將正式邁入商品化的階段。
苗栗縣政府指出，藍莓屬於高附加價值的「紫色作物」，過去多仰賴進口，對栽培環境與管理技術要求高。縣府近年透過農村再生計畫，從生產端著手，系統性輔導社區與青年農民導入智慧溫室與環控管理，逐步克服氣候限制，讓原本被視為不利於在地發展的作物，得以在苗栗穩定生產，並朝品質化、在地化方向發展。
後龍地區青年農民彭彥豪是苗栗首批投入藍莓專業栽培的青農之一，近期更獲得天使投資人挹注資金，成為農村再生輔導青年返鄉創農的具體案例。
彭彥豪說，市售藍莓多為進口果品，長途運輸需經冷藏與保鮮處理，風味與口感難免流失；相較之下，在地栽培的國產藍莓可於果實在樹上自然完熟後採收，保留完整果粉與香氣層次，呈現產地直送的新鮮優勢。他說，目前第一批栽植的藍莓正陸續開花結果，成熟產期大約是在3~7月，首批預估產量約1000公斤，鮮果市售定價每公斤1500元；去年再擴大栽植3500株，3年後也能開始量產，年產3000公斤鮮果。
縣府農業處長陳樹義表示，目前藍莓花況穩定、生長良好，若天候條件配合，3月民眾即可品嚐到這批苗栗今年首批國產藍莓，感受在地生產、即採即送的新鮮滋味，也為苗栗逐步形塑的「紫色經濟」寫下具體成果。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言