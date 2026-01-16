影／轉廢為寶！環境部推氣候科技循環園區 苗栗率先全台簽合作意向書

環境部推動氣候科技循環園區，部長彭啓明今天率員到苗栗縣，與縣長鍾東錦共同簽署「區域循環設施設置合作意向書」，也是全台第一個與環境部合作打造氣候科技循環園區的縣市，彭啓明強調氣候科技循環園區是全新概念，廢棄物如果放在對的地方就是「資源」，估計全台一年產值可高達1688億元。

苗栗縣除了簽署合作意向書，並願提供約25公頃土地，分別是竹南焚化廠後方人工溼地5公頃、第一、二、三期垃圾衛生掩埋場20公頃土地。竹南鎮長方進興表示，他不反對在竹南設置氣候科技循環園區，但必須對竹南鎮民提供回饋。

環境部表示，面對氣候變遷及突發災害的威脅，加上國內自然資源不足，高度仰賴進口，環境部配合資源循環零廢棄戰略，規畫推動「氣候科技循環園區」，藉由中央與地方合作，設置區域循環設施，結合氣候科技建構我國資源循環韌性，未來將以公私協力模式，在竹南鎮設置打造「減碳、減廢、創值」示範區域。

彭啓明強調，廢棄物如果妥善分類處理並放在對的地方就是資源，例如營建剩餘土石方的運用，德國綠色工作每年成長約13％，台灣近4年來，每年也高達約11％，其中循環經濟更是「重中之重」，環境部每年將爭取約50億來推動。

他指出，為加速園區建設並引進創新技術，氣候科技循環園區將優先採促參模式，全國規畫引進項目包含生質能、黑水虻、紡織、營建、再生燃料油等資源循環設施，透過公私協力提升營運效率，更能建構具備韌性的資源循環體系，達成國家淨零轉型與產業發展的雙贏目標。

鍾東錦表示，苗栗的垃圾場因沼氣一年燒了7、8次，他希望能盡速遷離廢棄物並發展循環經濟，苗栗是對企業發展十分友善的地方，在愛地球的議題也願盡力配合中央政策，以近來鬧得沸沸揚揚的土石場問題，如果篩選分類好就是資源，新北都還可作為台北港填海使用，這次在竹南選址的地點就在焚化廠兩側，是非常適合的地點，較不至於造成民怨。

鍾東錦強調，此次與環境部簽署合作意向書，象徵中央與地方在推動綠色經濟上的堅實夥伴關係，縣府規畫以竹南鎮掩埋場約25公頃土地作為設置基地，期盼透過先進技術將資源轉廢為能，解決地方廢棄物處理壓力，並活化土地利用。

苗栗縣環保協會理事長、反大桃坪土石場自救會總幹事陳祺忠表示，環保團體支持相關主管單位以GPS等設施嚴格管控土石方運送，並於今年元月上路，但本月就爆發「土石方之亂」，原因在於業者根本沒有配合裝設的意願，主管單位是否有能力落實管理，讓地方環保人士有很深的疑慮。 環境部長彭啓明推動氣候科技循環園區，今天率員到苗栗縣與縣長鍾東錦共同簽署「區域循環設施設置合作意向書」。記者胡蓬生／攝影