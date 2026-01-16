悠遊卡推「即食救援」 董座：串聯中小型店家成夥伴

悠遊卡公司在1月19日推出「即食救援」，將乘客常進出的捷運站點周邊餐飲店家的即期食品銷售通知。董事長林志盈說，這不僅是落實SDGS的餐食永續，公司也能串聯中小型店家，並作為宣傳平台，成為他們的協助夥伴。

為了提倡永續餐飲，各大超商都會在晚間釋出打折的即期食品。悠遊卡公司也與數發部合作，將在1月19日推出「即食救援」，只要民眾下載悠遊付APP，就會在平時常出入的捷運站點，推播附近即期食品，以提供民眾參考選擇。

「餐飲業不太可能空台，不可能讓客人都買不到。」爭鮮gogo總經理王亭力表示，爭鮮gogo為餐盒型商品，每天都會依照時間、過往業績去推算今天的餐盒數量，量都能抓到差不多，但是晚上打烊肯定會有即期品，過往都是會貼出8折優惠。

她說，不過這次與悠遊付APP合作，就能更加落實食品不丟棄，也是將公司期望落實的SDGS政策有相輔相成作用。

悟饕池上飯包總經理李鎮岳也說，公司製作的是乾式飯包，亦即青菜會是以鹽水川燙，保存期限能比自助餐廳延長2到3倍。通常在下午一點時，工作人員就會開始推銷，一點半就會變成促銷，像是提供優惠或是雙拼等，畢竟也要報廢。

他說，雖然即期食品約落在個位數，但希望能讓更多消費者知道，公司希望能為地球盡份心力，配合響應落實環保。

林志盈也說，全家、7-11等大型超商都會有自己的APP系統，能夠通知各店面的即期食品，不過，中小型業者難有這樣規模和平台，也因此，悠遊卡公司希望串聯這些中小型企業。

他分享，像是昆陽站有一間年輕人新開的年肉麵，但是缺乏宣傳平台，所以悠遊卡與之合作，推播給昆陽站進出的旅客，只要來店家消費就會有優惠送小菜等，「悠遊卡作為創業者或中小型店家協助夥伴。」