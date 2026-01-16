快訊

男質疑醫療疏失找黃偉哲陳情 突在市長室外持刀劃傷脖濺血送醫

確定了！i-dle 3月7日登台北大巨蛋 10種票價、開賣日一口氣全公布

時間軸圖表／歷時9個月6輪談判 台美關稅32%→15%如何轉折變化？

留意手機！北捷附近店家「即食商品」 悠遊卡公司上下班推播給你

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
悠遊卡公司會以類似的推播內容，發送到特定族群的手機。圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡公司會以類似的推播內容，發送到特定族群的手機。圖／悠遊卡公司提供

為了提倡永續餐飲，各大超商都會在晚間釋出打折的即期食品。悠遊卡公司也與數發部合作，將在1月19日推出「即食救援」，只要民眾下載悠遊付APP，就會在平時常出入的捷運站點，推播附近即期食品，以提供民眾參考選擇。

悠遊卡公司顯示模擬的推播通知，內容像是「七張站爭鮮分店將在10點半推出味噌湯5份、每份10元，可以來選購。」此時，收到推播的民眾就可以到店家詢問。

悠遊卡董事長林志盈表示，悠遊卡在北市有達到9成使用量，全台也有8成左右，本身除了是交通支付之外，也能作為現金交易等使用，其中，推出的Easy Wallet的APP電子支付，也有達到了400萬使用者，為此將這些數據作為基礎之下，一同攜手數位發展部，推出「即食救援」。

林志盈說，下載APP之後，不僅能隨時查看卡片餘額，還有幾點幾分進出捷運站的交易，於是即食救援就順勢利用這項數據，精準推播即期食品。

他舉例，像是民眾經常在某個時間點於台北車站進出站，APP就會推播相關訊息。目前會先以北捷雙北站點內、周遭的店家串聯。

他說，目前參與的店家以爭鮮gogo和悟饕池上飯包等捷運交通節點較多的餐飲為主，另一項常見的餐飲就是麵包店，因為麵包在打烊之前都會盡可能地銷售出去，也因此參與的意願最高，「第一波合作店家運行推出後，下一波店家都能順勢與悠遊卡、悠遊付連結上。」

不過，悠遊卡公司提醒，因為即期品並非每天都有，實際狀況仍是以店家訊息為準。

悠遊卡董事長林志盈（中）表示，「即食救援」也是落實SDGS當中的永續環保，盡可能地減少食物浪費。記者邱書昱／攝影
悠遊卡董事長林志盈（中）表示，「即食救援」也是落實SDGS當中的永續環保，盡可能地減少食物浪費。記者邱書昱／攝影

悠遊卡 捷運 下載

延伸閱讀

捷運上拿剪刀問要不要剪髮 北捷要罰了

北投警北捷外攔檢違規車輛 遭汽車碰撞眼、口出血送醫

北捷車廂女子亮剪刀問「要不要剪髮」 乘客驚嚇求助

忠孝新生站傳亮「刀」乘客四散 北捷說話了

相關新聞

上午11時9分東部海域規模4.6地震 最大震度宜蘭4級

中央氣象署表示，上午11時9分左右，東北地區附近發生有感地震，初判震度4級以上地區：宜蘭。詳情稍候氣象署地震報告。

2026春節高鐵票創紀錄！1小時完成70萬張訂票

台灣高鐵今開賣2026春節疏運車票，高鐵公司統計，今凌晨零時開賣後1小時，順利完成70萬張訂位，較去年春節疏運開賣第1小...

廠商進手術室台中榮總三名醫師記申誡 衛福部：醫師是資優生很丟臉

台中榮總3名醫師日前遭投訴，放任無醫師資格的醫材廠商進入開刀房執行手術，衛福部要求台中榮總昨天以前提出書面報告。衛福部醫...

影／空拍看台灣 名間落羽松秘境宛如韓劇場景

氣溫不斷下探，又到了每年一度的落羽松變色高峰期。南投縣名間鄉近期有一處爆紅的打卡景點，吸引不少民眾前往踏青，就位在省道台...

多縣市爆社工遭地方政府欠薪 衛福部行文22縣市政府要求如期發放

社安網2.0版本今年正式上路，預計加聘逾萬名社工，近期全台各縣市陸續傳出社工欠薪案件，部分縣市政府各局處社工人員或約聘社...

高鐵凌晨開賣春節車票卻卡卡？ 網：2026新年史上最難搶

台灣高鐵公司春節疏運車票今天凌晨0時開賣，不過搶票兩樣情。網友紛紛回報，使用安卓系統手機搶票，畫面一直顯示忙碌，浪費40...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。