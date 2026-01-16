留意手機！北捷附近店家「即食商品」 悠遊卡公司上下班推播給你

為了提倡永續餐飲，各大超商都會在晚間釋出打折的即期食品。悠遊卡公司也與數發部合作，將在1月19日推出「即食救援」，只要民眾下載悠遊付APP，就會在平時常出入的捷運站點，推播附近即期食品，以提供民眾參考選擇。

悠遊卡公司顯示模擬的推播通知，內容像是「七張站爭鮮分店將在10點半推出味噌湯5份、每份10元，可以來選購。」此時，收到推播的民眾就可以到店家詢問。

悠遊卡董事長林志盈表示，悠遊卡在北市有達到9成使用量，全台也有8成左右，本身除了是交通支付之外，也能作為現金交易等使用，其中，推出的Easy Wallet的APP電子支付，也有達到了400萬使用者，為此將這些數據作為基礎之下，一同攜手數位發展部，推出「即食救援」。

林志盈說，下載APP之後，不僅能隨時查看卡片餘額，還有幾點幾分進出捷運站的交易，於是即食救援就順勢利用這項數據，精準推播即期食品。

他舉例，像是民眾經常在某個時間點於台北車站進出站，APP就會推播相關訊息。目前會先以北捷雙北站點內、周遭的店家串聯。

他說，目前參與的店家以爭鮮gogo和悟饕池上飯包等捷運交通節點較多的餐飲為主，另一項常見的餐飲就是麵包店，因為麵包在打烊之前都會盡可能地銷售出去，也因此參與的意願最高，「第一波合作店家運行推出後，下一波店家都能順勢與悠遊卡、悠遊付連結上。」

不過，悠遊卡公司提醒，因為即期品並非每天都有，實際狀況仍是以店家訊息為準。 悠遊卡董事長林志盈（中）表示，「即食救援」也是落實SDGS當中的永續環保，盡可能地減少食物浪費。記者邱書昱／攝影