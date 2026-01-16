北車22日防範無差別攻擊演習 台灣高鐵正常發車

快訊

中央社／ 台北16日電

台北車站將在22日舉辦「高強度無差別攻擊危安實兵演習」，台灣高鐵今天表示，屆時將配合演習，但維持旅客正常進出、售票業務不受影響，各車次正常發車。

27歲的張文於去年12月19日在台北捷運台北車站、中山站周邊丟擲煙霧彈、持刀傷人，造成包含自身在內4人死亡。為提高無差別攻擊的因應作為，台北車站預計今年1月22日下午2時進行實地演習。

台灣高鐵今天發布新聞稿表示，將積極參與演習，不過演習期間，高鐵台北站維持旅客正常進出、售票業務不受影響，各車次正常發車，演習範圍鄰近高鐵台北站B3出入口，高鐵台北站將加派人力，引導旅客順利乘車，同時，建議旅客如有轉乘台鐵、捷運需求，可預留更加充裕接駁時間，避免行程受影響。

台灣高鐵表示，高鐵各車站均有鐵路警察局派員警駐守，針對行駛的高鐵列車，也派有制服及便服員警，執行護車任務，共同維護旅客安全，同時，在各車站及列車配置保全人員，尖峰時段各車次列車，車安保全覆蓋率（護車率）已提升至100%，並將持續提升整體護車率，以進一步確保旅客安全。

面對各種危害樣態，台灣高鐵表示，已要求全體人員提高警覺、加強防範，並要求保全人員加強安全防護，發現可疑狀況立即通報、處理，以確保旅客安全。

此外，台灣高鐵指出，列車長、服勤員，上線前均會接受自我防身術訓練，各節車廂前後，設置有「旅客緊急對講機」（PEI）按鈕，一旦車廂內發生異常狀況，旅客只要按下此按鈕，均可直接與列車長通話，尋求協助。

上午11時9分東部海域規模4.6地震 最大震度宜蘭4級

中央氣象署表示，上午11時9分左右，東北地區附近發生有感地震，初判震度4級以上地區：宜蘭。詳情稍候氣象署地震報告。

2026春節高鐵票創紀錄！1小時完成70萬張訂票

台灣高鐵今開賣2026春節疏運車票，高鐵公司統計，今凌晨零時開賣後1小時，順利完成70萬張訂位，較去年春節疏運開賣第1小...

廠商進手術室台中榮總三名醫師記申誡 衛福部：醫師是資優生很丟臉

台中榮總3名醫師日前遭投訴，放任無醫師資格的醫材廠商進入開刀房執行手術，衛福部要求台中榮總昨天以前提出書面報告。衛福部醫...

影／空拍看台灣 名間落羽松秘境宛如韓劇場景

氣溫不斷下探，又到了每年一度的落羽松變色高峰期。南投縣名間鄉近期有一處爆紅的打卡景點，吸引不少民眾前往踏青，就位在省道台...

多縣市爆社工遭地方政府欠薪 衛福部行文22縣市政府要求如期發放

社安網2.0版本今年正式上路，預計加聘逾萬名社工，近期全台各縣市陸續傳出社工欠薪案件，部分縣市政府各局處社工人員或約聘社...

高鐵凌晨開賣春節車票卻卡卡？ 網：2026新年史上最難搶

台灣高鐵公司春節疏運車票今天凌晨0時開賣，不過搶票兩樣情。網友紛紛回報，使用安卓系統手機搶票，畫面一直顯示忙碌，浪費40...

