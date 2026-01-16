北車22日防範無差別攻擊演習 台灣高鐵正常發車

台北車站將在22日舉辦「高強度無差別攻擊危安實兵演習」，台灣高鐵今天表示，屆時將配合演習，但維持旅客正常進出、售票業務不受影響，各車次正常發車。

27歲的張文於去年12月19日在台北捷運台北車站、中山站周邊丟擲煙霧彈、持刀傷人，造成包含自身在內4人死亡。為提高無差別攻擊的因應作為，台北車站預計今年1月22日下午2時進行實地演習。

台灣高鐵今天發布新聞稿表示，將積極參與演習，不過演習期間，高鐵台北站維持旅客正常進出、售票業務不受影響，各車次正常發車，演習範圍鄰近高鐵台北站B3出入口，高鐵台北站將加派人力，引導旅客順利乘車，同時，建議旅客如有轉乘台鐵、捷運需求，可預留更加充裕接駁時間，避免行程受影響。

台灣高鐵表示，高鐵各車站均有鐵路警察局派員警駐守，針對行駛的高鐵列車，也派有制服及便服員警，執行護車任務，共同維護旅客安全，同時，在各車站及列車配置保全人員，尖峰時段各車次列車，車安保全覆蓋率（護車率）已提升至100%，並將持續提升整體護車率，以進一步確保旅客安全。

面對各種危害樣態，台灣高鐵表示，已要求全體人員提高警覺、加強防範，並要求保全人員加強安全防護，發現可疑狀況立即通報、處理，以確保旅客安全。

此外，台灣高鐵指出，列車長、服勤員，上線前均會接受自我防身術訓練，各節車廂前後，設置有「旅客緊急對講機」（PEI）按鈕，一旦車廂內發生異常狀況，旅客只要按下此按鈕，均可直接與列車長通話，尋求協助。