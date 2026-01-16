台61線苗栗通霄「北上」主線車道施工 18日封閉9小時

公路局為改善台61線通霄交流道至白沙屯交流道北向路面狀況，預計於18日上午8點起至當日傍晚5點，刨鋪修補北上主線車道路面，屆時將封閉台61線121公里 （通霄一交流道）至111公里（白沙屯交流道）北上路段，請用路人注意改道。

公路局中區養護工程分局指出，施工期間請原行駛台61線121公里 （通霄一交流道）至111公里（白沙屯交流道）路段所有車輛，提前於台61線121公里（通霄一交流道）匯出，改行駛台1線北上，至台61線111公里（白沙屯交流道）匯入主線，繼續往北行駛。

另外，公路局中區養護工程分局表示，施工封閉期間，請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，如遇雨天不施工。