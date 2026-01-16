響應中台灣燈會....嚕嚕米現身中捷 姆明一族彩繪列車夢幻上線
2026中台灣燈會將於2月15日小年夜在水湳中央公園登場，打造全台最大、寬達60公尺「極光下的姆明谷」主燈區；響應燈會，台中捷運「姆明一族彩繪列車」已經上線，將車廂變身為移動的極光童話森林，邀請民眾搭捷運賞燈會，與姆明一同駛向充滿愛與包容的新年。
台中捷運公司指出，台中市政府今年攜手國際級IP「姆明一族」，以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」為主題，引爆話題。台中捷運打造「姆明一族彩繪列車」，車門與橫直幅海報皆布滿可愛的姆明一族成員，當旅客踏入車廂，彷彿瞬間穿越至極光下的姆明谷。此外，捷運高鐵台中站也設置姆明特色裝置氣模，讓旅客一抵達台中，感受到迎賓驚喜。
中捷公司總經理朱來順表示，台中捷運致力於提供安全、舒適的運輸服務，更希望成為「傳遞城市幸福感的大眾運輸工具 」。芬蘭連續多年獲選為世界最幸福國家，而台中也是幸福城市，兩者的結合極具意義。透過這列精心打造的「姆明彩繪列車」，希望旅客從踏進車廂的那一刻起，就能感受到療癒與溫暖，讓通勤或旅遊成為享受。
中捷公司指出，民眾想捕捉姆明一族彩繪列車的可愛身影不用在月台苦苦守候，只需下載「台中捷運APP」，即可透過查詢功能即時掌握彩繪列車的進站時間。
