快訊

營養午餐免費就是讚？日本「給食無償化」困難問題多

28年經典原味蛋撻下架！肯德基推「超極酥」新品接班

多縣市爆社工遭地方政府欠薪 衛福部行文22縣市政府要求如期發放

聽新聞
0:00 / 0:00

下周二起濕冷恐升級強烈冷氣團 氣象署曝最冷時間點

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
下周二開始，天氣會有比較明顯變化，主要是比較強的冷空氣南下，預估強度介於強烈大陸冷氣團到大陸冷氣團之間，台北站氣溫預估12、13度左右。各地氣溫都會有下降情形，尤其在北部、東北部可能下降的趨勢更加明顯。本報資料照片
下周二開始，天氣會有比較明顯變化，主要是比較強的冷空氣南下，預估強度介於強烈大陸冷氣團到大陸冷氣團之間，台北站氣溫預估12、13度左右。各地氣溫都會有下降情形，尤其在北部、東北部可能下降的趨勢更加明顯。本報資料照片

今天開始天氣會稍微有些變化，中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，今天到明天清晨水氣稍微增加，迎風面東半部地區有局部短暫雨之外，在西半部地區有時候也會有零星雨勢。氣溫方面，下周一之前各地白天大致上舒適、早晚比較涼一些，下周二有比較明顯的冷空氣南下，各地氣溫也會有下降的趨勢。

目前天氣，李孟軒表示，台灣附近雲量偏多，東半側雲層比較厚一點，比較容易有些短暫雨的情形。至於西半部地區偏向中層雲系在移入，整體來說雲量有增加的情況，另外也會有零星雨勢。

關於颱風消息，他說，在菲律賓東方海面的雲系，是昨天下午形成的洛鞍颱風，它的動向大致上在菲律賓東方，先往比較偏北的方向移動，會有打轉的情形。預計它的強度維持在輕度颱風的等級，下周二之後隨著北方冷空氣逐漸南下，也會比較不利於它的發展，會逐漸減弱。

目前降雨情形，李孟軒表示，東半側外海一帶有強一點的對流發展，也有一些部分回波移入，造成局部短暫雨。西半側也是有比較弱的降雨回波移入到陸地，造成飄雨的情形，這樣的情況可能維持到明天清晨。

未來降雨趨勢，他表示，今天主要留意基隆北海岸、大台北山區、東半部到恆春半島一帶，迎風面會有一些局部短暫雨出現，西半側也可能有一些雲系移入，造成零星降雨情形，雲量上也比較偏多。預計周六白天到周日這段時間，東邊的水氣也有再增加的趨勢，迎風面地區尤其在基隆北海岸到宜蘭地區雨勢上可能有增加情形。

李孟軒表示，到下周一之後，水氣再明顯增加，降雨範圍也比較廣一點，桃園以北、東半側到恆春半島一帶比較容易有降雨情況，其中在基隆北海岸、大台北山區、宜蘭雨勢比較持續，下周二這些地方也會有比較明顯的降雨發生情況。

溫度趨勢，李孟軒表示，下周一之前，各地白天高溫可以來到20度以上，大致上22至26度左右。下周一雖然東北季風逐漸增強，但是白天氣溫應該沒有太大變化，到晚上之後各地氣溫有逐漸下降雨趨勢。

下周二開始，天氣會有比較明顯變化，李孟軒表示，主要是比較強的冷空氣南下，預估強度介於強烈大陸冷氣團到大陸冷氣團之間，台北站氣溫預估12、13度左右。各地氣溫都會有下降情形，尤其在北部、東北部可能下降的趨勢更加明顯。到下周三高溫會再更低一些。

低溫最低時間點，李孟軒表示，可能落在下周四清晨左右，各地低溫11至14度左右，可能在中部以北近山區地方可能出現10度左右低溫。這波冷空氣預估影響時間點從下周二開始，一直持續到下周五，要到下周六氣溫才會有逐漸回升情形。

李孟軒表示，周末東半部地區降雨機率比較增加，今天至明天清晨西半部地區可能有零星雨勢。周末桃園以北地區雲量偏多，有零星降雨。溫度比較明顯變化落在下周二之後，各地氣溫有下降趨勢，尤其是在迎風面北部、東北部，下降更加明顯。

長浪部分，李孟軒表示，由於菲律賓東方有洛鞍颱風，造成間接影響，今明兩天東半部地區，包含恆春半島、綠島、蘭嶼可能有長浪發生機率。近期氣溫偏高、風力比較弱，明天至下周一清晨中南部留意局部霧發生情形，明天北部和馬祖可能有局部霧發生情況，行車用路也要留意安全。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

氣溫 颱風

延伸閱讀

好天氣倒數 下周冷空氣襲全台轉濕冷 不排除達強烈冷氣團等級

晴暖上看28度高溫 吳德榮：下周濕冷直逼強烈冷氣團 洛鞍颱風加持水氣

關西5.3度 颱風將生成可能路徑曝 吳德榮：下周強烈冷氣團連日濕冷

下波濕冷空氣不排除達強烈冷氣團等級 他指這幾天最凍

相關新聞

上午11時9分東部海域規模4.6地震 最大震度宜蘭4級

中央氣象署表示，上午11時9分左右，東北地區附近發生有感地震，初判震度4級以上地區：宜蘭。詳情稍候氣象署地震報告。

2026春節高鐵票創紀錄！1小時完成70萬張訂票

台灣高鐵今開賣2026春節疏運車票，高鐵公司統計，今凌晨零時開賣後1小時，順利完成70萬張訂位，較去年春節疏運開賣第1小...

影／空拍看台灣 名間落羽松秘境宛如韓劇場景

氣溫不斷下探，又到了每年一度的落羽松變色高峰期。南投縣名間鄉近期有一處爆紅的打卡景點，吸引不少民眾前往踏青，就位在省道台...

多縣市爆社工遭地方政府欠薪 衛福部行文22縣市政府要求如期發放

社安網2.0版本今年正式上路，預計加聘逾萬名社工，近期全台各縣市陸續傳出社工欠薪案件，部分縣市政府各局處社工人員或約聘社...

高鐵凌晨開賣春節車票卻卡卡？ 網：2026新年史上最難搶

台灣高鐵公司春節疏運車票今天凌晨0時開賣，不過搶票兩樣情。網友紛紛回報，使用安卓系統手機搶票，畫面一直顯示忙碌，浪費40...

把握最後好天氣 下周明顯轉濕冷2地恐連日陰雨 這3天高山有降雪條件

下周天氣將明顯感受濕冷，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，至下周末後才略有氣溫回升趨勢；北部與東部將回到冬季常見的連日陰...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。