下周二起濕冷恐升級強烈冷氣團 氣象署曝最冷時間點

今天開始天氣會稍微有些變化，中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，今天到明天清晨水氣稍微增加，迎風面東半部地區有局部短暫雨之外，在西半部地區有時候也會有零星雨勢。氣溫方面，下周一之前各地白天大致上舒適、早晚比較涼一些，下周二有比較明顯的冷空氣南下，各地氣溫也會有下降的趨勢。

目前天氣，李孟軒表示，台灣附近雲量偏多，東半側雲層比較厚一點，比較容易有些短暫雨的情形。至於西半部地區偏向中層雲系在移入，整體來說雲量有增加的情況，另外也會有零星雨勢。

關於颱風消息，他說，在菲律賓東方海面的雲系，是昨天下午形成的洛鞍颱風，它的動向大致上在菲律賓東方，先往比較偏北的方向移動，會有打轉的情形。預計它的強度維持在輕度颱風的等級，下周二之後隨著北方冷空氣逐漸南下，也會比較不利於它的發展，會逐漸減弱。

目前降雨情形，李孟軒表示，東半側外海一帶有強一點的對流發展，也有一些部分回波移入，造成局部短暫雨。西半側也是有比較弱的降雨回波移入到陸地，造成飄雨的情形，這樣的情況可能維持到明天清晨。

未來降雨趨勢，他表示，今天主要留意基隆北海岸、大台北山區、東半部到恆春半島一帶，迎風面會有一些局部短暫雨出現，西半側也可能有一些雲系移入，造成零星降雨情形，雲量上也比較偏多。預計周六白天到周日這段時間，東邊的水氣也有再增加的趨勢，迎風面地區尤其在基隆北海岸到宜蘭地區雨勢上可能有增加情形。

李孟軒表示，到下周一之後，水氣再明顯增加，降雨範圍也比較廣一點，桃園以北、東半側到恆春半島一帶比較容易有降雨情況，其中在基隆北海岸、大台北山區、宜蘭雨勢比較持續，下周二這些地方也會有比較明顯的降雨發生情況。

溫度趨勢，李孟軒表示，下周一之前，各地白天高溫可以來到20度以上，大致上22至26度左右。下周一雖然東北季風逐漸增強，但是白天氣溫應該沒有太大變化，到晚上之後各地氣溫有逐漸下降雨趨勢。

下周二開始，天氣會有比較明顯變化，李孟軒表示，主要是比較強的冷空氣南下，預估強度介於強烈大陸冷氣團到大陸冷氣團之間，台北站氣溫預估12、13度左右。各地氣溫都會有下降情形，尤其在北部、東北部可能下降的趨勢更加明顯。到下周三高溫會再更低一些。

低溫最低時間點，李孟軒表示，可能落在下周四清晨左右，各地低溫11至14度左右，可能在中部以北近山區地方可能出現10度左右低溫。這波冷空氣預估影響時間點從下周二開始，一直持續到下周五，要到下周六氣溫才會有逐漸回升情形。

李孟軒表示，周末東半部地區降雨機率比較增加，今天至明天清晨西半部地區可能有零星雨勢。周末桃園以北地區雲量偏多，有零星降雨。溫度比較明顯變化落在下周二之後，各地氣溫有下降趨勢，尤其是在迎風面北部、東北部，下降更加明顯。

長浪部分，李孟軒表示，由於菲律賓東方有洛鞍颱風，造成間接影響，今明兩天東半部地區，包含恆春半島、綠島、蘭嶼可能有長浪發生機率。近期氣溫偏高、風力比較弱，明天至下周一清晨中南部留意局部霧發生情形，明天北部和馬祖可能有局部霧發生情況，行車用路也要留意安全。 溫度趨勢。圖／中央氣象署提供 降雨趨勢。圖／中央氣象署提供