沒有生病卻不舒服？醫師點名「這數值」是慢性發炎線索

不少民眾在健康檢查或就醫抽血時，最在意的往往是紅血球、血紅素或白血球總數，卻很少留意白血球分類中的「嗜中性白血球（Neutrophils）」。台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘於臉書表示，嗜中性白血球不僅是感染時的第一線防禦部隊，也能反映體內發炎訊號是否已經「關不太掉」。

張家銘說明，2026年發表於《Cellular & Molecular Immunology》的最新綜論指出，嗜中性白血球是最常見、也最容易被忽略的指標，其實在慢性發炎狀態中扮演關鍵角色。

研究指出，嗜中性白血球不僅是感染時的第一線防禦部隊，也能反映體內發炎訊號是否已經「關不太掉」。在慢性發炎體質下，即使沒有明顯感染，嗜中性白血球仍可能長期處於高度警戒狀態，成為多種反覆不適的潛在推手。

張家銘表示，嗜中性白血球原本在完成防禦任務後就應退場，但在慢性發炎環境中，這些細胞會對生活中的刺激變得異常敏感。睡眠不足、長期壓力、血糖劇烈起伏、熬夜與作息混亂，都可能反覆啟動嗜中性白血球，讓免疫系統長期處於「備戰模式」，久而久之，民眾可能出現「沒有明顯疾病，卻總覺得身體怪怪的」狀況。

從分子層級來看，慢性發炎時，嗜中性白血球會過量產生活性氧，並釋放大量「嗜中性白血球胞外陷阱」。張家銘指出，這些原本用來捕捉病原體的網狀結構，在急性感染中具有保護作用，但若長期存在卻未被清除，反而會持續刺激免疫系統，使發炎訊號如背景噪音般不斷存在。

研究也發現，未被清除的胞外陷阱可能暴露自身去氧核糖核酸與蛋白質，增加免疫系統誤判的風險，進而提高自體免疫反應的可能性。在類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡與發炎性腸道疾病中，常可觀察到相關證據。

臨床上，不少民眾反映感冒拖很久、皮膚或腸胃反覆不適，只要壓力一大症狀就一起出現。張家銘指出，這往往不是單一器官問題，而是免疫系統長期處於高噪音狀態的表現。

張家銘提醒，解讀嗜中性白血球數值時，不應只看是否偏高，更要思考為何如此容易被刺激。改善慢性發炎的關鍵，往往不在「補充更多」，而在於減少持續刺激，穩定睡眠節奏、避免血糖劇烈起伏、妥善管理壓力，才能幫助免疫系統真正退場，讓慢性發炎回歸平衡狀態。