紅蘿蔔是「健康守護神」！醫揭關鍵吃法：吸收率UP、抗癌更有效

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師在臉書提醒，紅蘿蔔搭配油脂一起烹調，身體吸收率會更好。 示意圖／ingimage
醫師劉博仁臉書分享，自己餐桌上常出現紅蘿蔔，其實源自一位患者的提問。對方好奇，為何劉醫師推薦的料理中，紅蘿蔔總是反覆出現，甚至分享自己會把紅蘿蔔切成條狀當點心直接食用，覺得口感清脆爽口，想知道這樣吃是否合適。對此，劉博仁回應，紅蘿蔔確實是營養價值極高的蔬菜，但關鍵在於攝取方式。

紅蘿蔔最重要的營養秘密藏在橘紅色之中，其中的β-胡蘿蔔素在體內可轉換為維生素A，對視力保護、免疫調節與皮膚黏膜修復都相當重要。不過，這類脂溶性營養素若單獨生吃，吸收率其實有限，若能搭配適量油脂烹調，身體的吸收效果會明顯提升。

除了β-胡蘿蔔素外，紅蘿蔔也富含膳食纖維，有助促進腸道蠕動、穩定血糖與改善排便狀況；鉀離子則能協助血壓調節與心血管健康，同時還含有維生素C、K1與B群，參與抗氧化、代謝與凝血機制，以及lutein、α-carotene等多種植化素，對眼睛健康、抗發炎與心血管保護皆有幫助。

劉博仁也引用2023年發表於《Journal of the Science of Food and Agriculture》的大型傘式回顧研究指出，經常攝取紅蘿蔔與β-胡蘿蔔素，與乳癌肺癌、胃癌、食道癌、前列腺癌、骨折白內障阿茲海默症等疾病風險降低有關，全因死亡率亦呈現下降趨勢。研究同時發現，血中β-胡蘿蔔素濃度愈高，相關健康風險愈低，而含油烹調方式可使其吸收率提升數倍以上。

因此，劉博仁表示，紅蘿蔔之所以經常出現在他的餐桌上，不只是因為好吃，更因為它是天然的「健康守護神」。建議日常可透過清燙後搭配橄欖油與檸檬汁、與其他高纖蔬菜拌炒，或煮成溫潤的蔬菜湯等方式攝取，每周嘗試兩到三次不同烹調方法，並搭配油脂食用，更能發揮紅蘿蔔在抗氧化、抗癌與調整免疫力上的保健效果。

抗癌 劉博仁 阿茲海默症 乳癌 肺癌 白內障 骨折

