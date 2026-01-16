快訊

東部海域規模4.6地震 宜蘭南澳最大震度4級

聯合新聞網／ 台北訊
01/16-11:09臺灣東部海域發生規模4.6有感地震

臺灣東部海域發生規模4.6淺層地震

2026年1月16日上午11時09分32秒，臺灣東部海域發生芮氏規模4.6的淺層地震，震源深度約15.2公里，震央位於宜蘭縣政府南南東方36.5公里處。此次地震因震源位於海域，搖晃程度隨距離逐漸遞減，但在宜蘭縣南澳鎮仍有明顯感受。

最大震度4級地區：宜蘭縣

宜蘭縣南澳區感受到最大震度4級。4級震度屬於中震，民眾會有明顯恐懼感，房屋明顯搖晃，輕微物品可能傾倒或移動，步行時感覺搖晃明顯。建議民眾於地震發生時，保持冷靜，採取「趴下、掩護、穩住」的防震動作，並注意家具固定以減少傢俱移動所造成的傷害。

最大震度3級地區：花蓮縣

花蓮縣部分地區感受到3級震度，民眾普遍能感覺搖晃，靜止汽車明顯移動，室內懸掛物搖晃顯著。此類程度下，民眾應避免站立於玻璃窗附近，並準備應急避難裝備，以防後續餘震影響日常活動。

最大震度2級地區：新北市

新北市有部分地區感受到2級震度，屬輕震範圍，多數人能感受搖晃，電燈及懸掛物輕微搖動。此時居民應保持警覺，落實居家安全措施，並留意官方後續資訊發布。

最大震度1級地區：桃園市、臺中市、南投縣、臺北市、新竹縣

桃園市、臺中市、南投縣、臺北市及新竹縣部分區域所感震度為1級，屬微震範圍，只有安靜環境中部分民眾能感覺到輕微震動。建議持續關注地震資訊，並做好日常地震防備。

本次地震屬淺層地震，雖然震度不高，但仍提醒民眾做好防震準備，強化家具固定，並熟悉避難動線，保障自身安全。遇有強震或餘震，要避免慌張，遵守正確防震守則，保護自己與親友安全。

（此文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

地震 宜蘭

