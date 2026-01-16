上午11時9分東部海域規模4.6地震 最大震度宜蘭4級

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
地震報告。圖／中央氣象署提供
地震報告。圖／中央氣象署提供

中央氣象署發布第005號顯著有感地震報告，今天上午11時09分，在宜蘭縣政府南南東方36.5公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模4.6地震，地震深度15.2公里。

各地最大震度：宜蘭縣地區最大震度4級、花蓮縣地區最大震度3級、新北市地區最大震度2級、桃園市地區最大震 1級、台中市地區最大震度1級、南投縣地區最大震度1級、台北市地區最大震度1級、新竹縣地區最大震度1級。

地震 氣象署 宜蘭

