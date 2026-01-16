快訊

營養午餐免費就是讚？日本「給食無償化」困難問題多

28年經典原味蛋撻下架！肯德基推「超極酥」新品接班

多縣市爆社工遭地方政府欠薪 衛福部行文22縣市政府要求如期發放

聽新聞
0:00 / 0:00

防範攻擊事件 1月22日下周四台北車站聯合實兵演習

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
台北車站示意圖。記者許正宏／攝影
台北車站示意圖。記者許正宏／攝影

為加強因應無差別攻擊、提升旅客安全，中央及地方政府結合相關交通運具，訂於1月22日下周四下午2至4時，在台北車站特定區舉辦「高強度無差別攻擊危安實兵演習」。台灣高鐵公司將積極參與本次演習，透過平時與各級政府、軌道同業聯合演練，提升營運安全，讓旅客安心乘車；演習期間，高鐵台北站維持旅客正常進出、售票業務不受影響，各車次正常發車；惟演習範圍鄰近高鐵台北站B3出入口，高鐵台北站將加派人力，引導旅客順利乘車，同時，建議旅客如有轉乘台鐵、捷運需求，可預留更加充裕之接駁時間，避免行程受影響。

高鐵各車站均有鐵路警察局派員警駐守，針對行駛之高鐵列車，亦派有制服及便服員警，執行護車任務，共同維護旅客安全；同時，高鐵公司亦在各車站及列車配置保全人員，尖峰時段各車次列車，車安保全之覆蓋率（護車率）已提升至100％，並將持續提升整體護車率，以進一步確保旅客安全。

面對各種危害樣態，高鐵公司已要求全體同仁提高警覺、加強防範，並要求保全人員加強安全防護，發現可疑狀況立即通報、處理，以確保旅客安全；此外，列車長、服勤員，上線前均會接受自我防身術訓練，各節車廂前後，設置有「旅客緊急對講機」（PEI）按鈕，一旦車廂內發生異常狀況，旅客只要按下此按鈕，均可直接與列車長通話，尋求協助。

高鐵

延伸閱讀

米可白目睹高鐵車長遭辱罵　一句話談「真正的教養」掀共鳴

2026春節高鐵票創紀錄！1小時完成70萬張訂票

北市隨機攻擊事件「2026台北國際動漫節」Cosplay新規範禁止項目1次看

高鐵凌晨開賣春節車票卻卡卡？ 網：2026新年史上最難搶

相關新聞

上午11時9分東部海域規模4.6地震 最大震度宜蘭4級

中央氣象署表示，上午11時9分左右，東北地區附近發生有感地震，初判震度4級以上地區：宜蘭。詳情稍候氣象署地震報告。

2026春節高鐵票創紀錄！1小時完成70萬張訂票

台灣高鐵今開賣2026春節疏運車票，高鐵公司統計，今凌晨零時開賣後1小時，順利完成70萬張訂位，較去年春節疏運開賣第1小...

影／空拍看台灣 名間落羽松秘境宛如韓劇場景

氣溫不斷下探，又到了每年一度的落羽松變色高峰期。南投縣名間鄉近期有一處爆紅的打卡景點，吸引不少民眾前往踏青，就位在省道台...

多縣市爆社工遭地方政府欠薪 衛福部行文22縣市政府要求如期發放

社安網2.0版本今年正式上路，預計加聘逾萬名社工，近期全台各縣市陸續傳出社工欠薪案件，部分縣市政府各局處社工人員或約聘社...

高鐵凌晨開賣春節車票卻卡卡？ 網：2026新年史上最難搶

台灣高鐵公司春節疏運車票今天凌晨0時開賣，不過搶票兩樣情。網友紛紛回報，使用安卓系統手機搶票，畫面一直顯示忙碌，浪費40...

把握最後好天氣 下周明顯轉濕冷2地恐連日陰雨 這3天高山有降雪條件

下周天氣將明顯感受濕冷，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，至下周末後才略有氣溫回升趨勢；北部與東部將回到冬季常見的連日陰...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。