快訊

約聘雇社工爆拖延薪資爭議制度卡關 嘉市府遭點名盼中央訂制度解決

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府辦公大樓。圖／本報資料照片
嘉市府辦公大樓。圖／本報資料照片

社安網2.0政策上路後，全國加聘超過萬名社工，第一線社工量能大幅擴充，春節前陸續傳出縣市社工薪資延後入帳，引發基層不安。立委林月琴臉書點名，嘉市也出現約聘僱社工拖延薪資，引起社工圈高度關注。對此，嘉市府社會處回應，行政作業進行中，這屬全國性、制度結構老問題。約聘僱社工採一年一聘制，每年年底需重新辦理考核與續聘程序，導致新年度1月薪資必須待行政流程完成後才能撥付，因此每年初薪資延後入帳，早已是長期存在的現象。

市長黃敏惠重視，指示相關局處加速完成行政程序，盡快將約聘僱社工的薪資撥付到位。社會處強調，市府相當重視員工薪資與福利，包含績效考核獎金等，向來都會提前發放；此次約聘僱社工薪資尚未入帳，作業中。當初簽訂聘僱合約時，未將薪資發放時程明確載明，導致每到年度交替便出現空窗期。期盼中央正視此制度性問題，研擬全國一致的處理方式，避免地方政府年年疲於因應。

不過，基層社工生活壓力卻無法等行政程序慢慢走完。議員王浩表示，近期接獲社工陳情，反映薪資遲未入帳，影響日常生活開銷。他直言，社工並非臨時工，房租、水電、家庭支出不會因行政流程而暫停，薪資延後發放，等同忽視第一線勞動者最基本的權益保障。

王浩指出，已向市府要求正視問題，建立更明確處理機制，例如提前核發薪資或設置過渡性措施，避免每年初出現「薪資空窗期」。同時建議市府應主動公告薪資核發時程，讓約聘僱社工能提前做好心理與生活上的準備，減少不必要的焦慮。

嘉市社工人員職業工會14日發布聲明，因嘉義市府內部人士聘任流程延宕，導致社會處、教育處、衛生局等單位社工人員，截至當日尚未領取1月份薪資，因行程流程導致社工無法如期支領薪資，以對日常生活造成實質影響，也進一步加劇社工對工作穩定性、職涯安全的焦慮，呼籲市政府立即處理薪資延遲問題，否則「連基本生活都無法維持，社工如何全心投入專業服務？」

社工 薪資 工人

