花蓮上百社工本月尚未領到薪水原因曝！ 縣府允諾「盡速補發」

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮光復鄉洪災期間，大批社工進駐災區提供服務。本報資料照
社安網2.0版本今年正式上路，預計加聘逾萬名社工，但全台部分縣市政府社工尚未領到這個月薪水，花蓮縣社會工作人員職業工會今天發出聲明，要求縣府立即補發薪資；社會處表示，因跨年度打考績等因素而延宕，會加速流程盡快核撥。

花蓮縣社工職業工會今天指出，花蓮縣政府因約聘人員契約行政程序延遲，致超過百名約聘社工至今仍未領取這個月薪資，嚴重影響基層社工的基本生活與工作穩定。

工會強調，社工人員長期站在第一線，承擔弱勢家庭支持、兒少保護、身心障礙服務、災害救助與社區重建等高壓、高風險工作，尤其去年光復堰塞湖災變期間，第一時間投入緊急安置、災後關懷與跨單位協調，長時間高負荷工作，只為確保受災居民獲得即時而穩定的支持，撐起花蓮的社會安全網。

工會表示，薪資延遲已實質衝擊社工生活，也加深基層人員對工作穩定與職涯安全的焦慮，影響服務品質與社會安全網的穩定。要求立即補發積欠薪資、全面檢討約聘人員契約與薪資發放流程、並以保障社工基本生活與工作穩定，作為縣府人力政策與災害應變配置的重要原則。

縣府社會處表示，因為跨年度，且要打考績後簽約，再跑行政流程，使得薪資核撥較以往延宕，已加速內部流程，努力在最短時間內補發。

社工 薪資

