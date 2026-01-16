快訊

直播／台美關稅拍板15%不疊加！賴清德總統上午11點將發表重要談話

經典賽／台灣場門票全搶光？3管道還有希望 WBC官方規劃「轉售平台」

陳亭妃稱已通電話相約今天當面請益 林俊憲：我怎麼不知道

竹市幼兒專責醫師制度布建率、涵蓋率 雙達100%

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府今說，截至今年，竹市三行政區專責醫師制度布建率已達100%，加入計畫的幼兒人數達1萬1261人，涵蓋率同達100%。圖／新竹市府提供
市府今說，截至今年，竹市三行政區專責醫師制度布建率已達100%，加入計畫的幼兒人數達1萬1261人，涵蓋率同達100%。圖／新竹市府提供

新竹市府攜手衛福部推動「優化兒童醫療照護計畫」，自2023年起開辦「幼兒專責醫師制度計畫」，從備孕、懷孕、生產到幼兒成長，建構完整且連續的兒童醫療照護網絡，同時串聯社政與衛政資源，強化社會安全網。市府今說，截至今年，竹市三行政區專責醫師制度布建率已達100%，加入計畫的幼兒人數達1萬1261人，涵蓋率同達100%，展現市府持續深化兒童醫療照護、全方位守護幼兒健康成長的具體成果。

衛生局長陳厚全表示，幼兒專責醫師制度於2023年全面推動，納入所有新生兒，2024年起更強化「出生即銜接照護」機制，重點包括於第三孕期在產科院所加強宣導，輔導接生院所媒合新生兒由專責醫師持續照護，並廣納各層級醫療院所參與，依幼兒醫療需求複雜度進行分級照護，同時針對醫療量能不足地區加強布建，提升照護可近性。

長期與竹市衛生局合作幼兒專責計畫的白姓醫師表示，新手夫妻在迎接新生兒後，加入幼兒專責醫師制度，透過專責醫師所建立的通訊群組，不僅有熱心家長分享實際育兒經驗，也能即時獲得專業醫師的線上諮詢與指引，確實有效紓解年輕父母的焦慮與不安，讓育兒歷程更加安心順利。

衛生局分享，第一次育兒的楊爸爸與楊媽媽，女兒於去年5月出生後，在入住產後護理之家期間獲得幼兒專責醫師制度資訊，並透過媒合平台加入，夫妻倆坦言初為父母，面對育兒大小事仍感到手忙腳亂，所幸在專責醫師定期提醒與專業建議的陪伴下，讓育兒過程安心許多。

過去幼兒疫苗接種、看診與預防保健多分散於不同院所，相關資訊不易整合，如今由專責醫師統一照護，不僅健康資料集中，也大幅提升便利性；透過專責醫師建立的通訊群組，家長可即時諮詢照護問題，並接收衛教資訊與就診提醒，有效減輕育兒負擔。

衛生局說明，目前竹市已有29家醫療院所投入幼兒專責醫師照護團隊，凡家中育有未滿3歲幼兒的家長皆可踴躍申請，只需前往合約醫療院所填寫申請資料，或至幼兒專責醫師媒合平台( https://newdocforkids.mohw.gov.tw/child/match )線上尋找合適的專責醫師，即可建立醫師與幼兒一對一的專屬照護制度，提供0至3歲幼兒連續性的健康管理，由熟悉孩子健康狀況的專責醫師整合幼兒成長所需的醫療照護服務，確保幼兒在信任且便利的環境中獲得即時照護。

醫師 衛生局 育兒

延伸閱讀

竹市24日普發消費金5000元 議員批耗費人力、物力…市府回應了

竹市1月15日起 成人肺炎鏈球菌疫苗「升級」接種

竹市幸福小黃議員建議優化乘車資訊 市府允諾改善

竹市消防攜手南門醫院 啟動大量傷患演練

相關新聞

2026春節高鐵票創紀錄！1小時完成70萬張訂票

台灣高鐵今開賣2026春節疏運車票，高鐵公司統計，今凌晨零時開賣後1小時，順利完成70萬張訂位，較去年春節疏運開賣第1小...

影／空拍看台灣 名間落羽松秘境宛如韓劇場景

氣溫不斷下探，又到了每年一度的落羽松變色高峰期。南投縣名間鄉近期有一處爆紅的打卡景點，吸引不少民眾前往踏青，就位在省道台...

多縣市爆社工遭地方政府欠薪 衛福部行文22縣市政府要求如期發放

社安網2.0版本今年正式上路，預計加聘逾萬名社工，近期全台各縣市陸續傳出社工欠薪案件，部分縣市政府各局處社工人員或約聘社...

高鐵凌晨開賣春節車票卻卡卡？ 網：2026新年史上最難搶

台灣高鐵公司春節疏運車票今天凌晨0時開賣，不過搶票兩樣情。網友紛紛回報，使用安卓系統手機搶票，畫面一直顯示忙碌，浪費40...

把握最後好天氣 下周明顯轉濕冷2地恐連日陰雨 這3天高山有降雪條件

下周天氣將明顯感受濕冷，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，至下周末後才略有氣溫回升趨勢；北部與東部將回到冬季常見的連日陰...

好天氣倒數 下周冷空氣襲全台轉濕冷 不排除達強烈冷氣團等級

今天天氣與昨天類似，不過水氣略增，中央氣象署說，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有局部降雨出現，而其...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。