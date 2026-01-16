不只墾丁！觀光人次腰斬 作家揭全台「旅遊寒冬」最慘族群

作家漂浪島嶼在臉書發文指出，墾丁旅遊人次從高峰一年約800萬人次，下滑至如今進行「200萬人次保衛戰」，成為全國關注焦點，輿論多半將原因歸咎於消費過高、國旅不如出國，甚至直指「自己把自己搞慘」。然而，作者認為，觀光衰退並非墾丁一地的問題，而是全台普遍現象。

文章指出，即使是風景勝地花蓮，近年旅遊人次同樣大幅滑落，從高峰期一年超過1200萬人次，腰斬至600多萬人次，且仍持續下探。花蓮旅遊低迷，除了太魯閣與市區多處景點遭地震破壞的災害影響，以及部分政治因素呼籲拒遊，更關鍵的背景仍是整體經濟不景氣，導致民眾消費力普遍減弱。

漂浪島嶼進一步分析，外界常批評旅遊地區食宿價格過高，但現實卻呈現出矛盾現象：部分高價VILLA飯店、景觀民宿與知名餐廳，高端客源依舊穩定，住房與用餐仍然滿檔；真正撐不住的，反而是平價民宿與在地小店。以宜花東為例，仍有大量房價落在1000至3000元的住宿選項，但在大眾經濟壓力下，越來越多旅客選擇交通便利的一日遊，不過夜，導致住房率明顯下滑。

文章也提到，部分業者面臨更嚴峻的結構性困境。旅宿用地與建房成本動輒3000萬元起跳，回本期拉長至20年以上，在旅遊市場反轉後，許多業者已無力負擔貸款，只能選擇轉售甚至面臨法拍，宜花東地區因此出現大量民宿托售的情形，與過去觀光榮景時「搶地蓋民宿、絕不出售」的氛圍形成強烈對比。

漂浪島嶼最後指出，觀光問題不只在人次下滑，更在於「買氣消失」。例如彰化鹿港一年仍吸引約1700萬人次造訪，但當地業者普遍感受到人潮在、消費不在，許多遊客只走走看看，連伴手禮都不購買；各地夜市觀光同樣承受壓力，從台南、高雄六合、花蓮東大門到台中逢甲，買氣普遍下探。在物價、房價成為沉重負擔下，對不少民眾而言，出遊本身就是壓力，「看看不買、自煮自住」的在地窮遊模式，正逐漸成為新的現實。