快訊

營養午餐免費就是讚？日本「給食無償化」困難問題多

28年經典原味蛋撻下架！肯德基推「超極酥」新品接班

多縣市爆社工遭地方政府欠薪 衛福部行文22縣市政府要求如期發放

聽新聞
0:00 / 0:00

不只墾丁！觀光人次腰斬 作家揭全台「旅遊寒冬」最慘族群

聯合新聞網／ 綜合報導
作家漂浪島嶼指出，觀光人次衰退的地區不只墾丁。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
作家漂浪島嶼指出，觀光人次衰退的地區不只墾丁。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

作家漂浪島嶼在臉書發文指出，墾丁旅遊人次從高峰一年約800萬人次，下滑至如今進行「200萬人次保衛戰」，成為全國關注焦點，輿論多半將原因歸咎於消費過高、國旅不如出國，甚至直指「自己把自己搞慘」。然而，作者認為，觀光衰退並非墾丁一地的問題，而是全台普遍現象。

文章指出，即使是風景勝地花蓮，近年旅遊人次同樣大幅滑落，從高峰期一年超過1200萬人次，腰斬至600多萬人次，且仍持續下探。花蓮旅遊低迷，除了太魯閣與市區多處景點遭地震破壞的災害影響，以及部分政治因素呼籲拒遊，更關鍵的背景仍是整體經濟不景氣，導致民眾消費力普遍減弱。

漂浪島嶼進一步分析，外界常批評旅遊地區食宿價格過高，但現實卻呈現出矛盾現象：部分高價VILLA飯店、景觀民宿與知名餐廳，高端客源依舊穩定，住房與用餐仍然滿檔；真正撐不住的，反而是平價民宿與在地小店。以宜花東為例，仍有大量房價落在1000至3000元的住宿選項，但在大眾經濟壓力下，越來越多旅客選擇交通便利的一日遊，不過夜，導致住房率明顯下滑。

文章也提到，部分業者面臨更嚴峻的結構性困境。旅宿用地與建房成本動輒3000萬元起跳，回本期拉長至20年以上，在旅遊市場反轉後，許多業者已無力負擔貸款，只能選擇轉售甚至面臨法拍，宜花東地區因此出現大量民宿托售的情形，與過去觀光榮景時「搶地蓋民宿、絕不出售」的氛圍形成強烈對比。

漂浪島嶼最後指出，觀光問題不只在人次下滑，更在於「買氣消失」。例如彰化鹿港一年仍吸引約1700萬人次造訪，但當地業者普遍感受到人潮在、消費不在，許多遊客只走走看看，連伴手禮都不購買；各地夜市觀光同樣承受壓力，從台南、高雄六合、花蓮東大門到台中逢甲，買氣普遍下探。在物價、房價成為沉重負擔下，對不少民眾而言，出遊本身就是壓力，「看看不買、自煮自住」的在地窮遊模式，正逐漸成為新的現實。

國旅 墾丁 花蓮 住宿

延伸閱讀

小心越長越醜！助孩子改善口呼吸 醫籲別貼「止鼾神器」：有窒息風險

能租屋一輩子？北漂族焦慮階級難翻轉 過來人鼓勵：拚到52歲才買房

談正事就臭臉！夫月入9萬堅持租屋、拒買車 人妻陷內耗：他像陌生人

吃軟飯哥「拿女友錢養小三」囂張不分手 妹天人交戰：該說嗎？

相關新聞

上午11時9分東部海域規模4.6地震 最大震度宜蘭4級

中央氣象署表示，上午11時9分左右，東北地區附近發生有感地震，初判震度4級以上地區：宜蘭。詳情稍候氣象署地震報告。

2026春節高鐵票創紀錄！1小時完成70萬張訂票

台灣高鐵今開賣2026春節疏運車票，高鐵公司統計，今凌晨零時開賣後1小時，順利完成70萬張訂位，較去年春節疏運開賣第1小...

影／空拍看台灣 名間落羽松秘境宛如韓劇場景

氣溫不斷下探，又到了每年一度的落羽松變色高峰期。南投縣名間鄉近期有一處爆紅的打卡景點，吸引不少民眾前往踏青，就位在省道台...

多縣市爆社工遭地方政府欠薪 衛福部行文22縣市政府要求如期發放

社安網2.0版本今年正式上路，預計加聘逾萬名社工，近期全台各縣市陸續傳出社工欠薪案件，部分縣市政府各局處社工人員或約聘社...

高鐵凌晨開賣春節車票卻卡卡？ 網：2026新年史上最難搶

台灣高鐵公司春節疏運車票今天凌晨0時開賣，不過搶票兩樣情。網友紛紛回報，使用安卓系統手機搶票，畫面一直顯示忙碌，浪費40...

把握最後好天氣 下周明顯轉濕冷2地恐連日陰雨 這3天高山有降雪條件

下周天氣將明顯感受濕冷，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，至下周末後才略有氣溫回升趨勢；北部與東部將回到冬季常見的連日陰...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。