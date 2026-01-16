影／空拍看台灣 名間落羽松秘境宛如韓劇場景

氣溫不斷下探，又到了每年一度的落羽松變色高峰期。南投縣名間鄉近期有一處爆紅的打卡景點，吸引不少民眾前往踏青，就位在省道台3線旁邊的欣美創意園區，佔地萬坪，種植了數百棵的落羽松。以往園區為辦公大樓及工廠，僅供員工使用。去年底首度對外開放免費參觀，獲得民眾一致好評，原本預計開放到去年底，由於受到熱烈歡迎，特地延長開放到23日，平日限定（周四、六、日休園）。

火紅色的落羽松映照在湖面，大地彷彿鋪上一張紅色地毯，漫步在落羽松森林間，宛如韓劇場景，空氣中有股濃濃的浪漫氛圍，相當適合情侶約會、家族踏青以及與毛小孩散步，感受紅綠橙交織的夢幻景緻，目前園區已有超過一半以上的落羽松變色，是相當適合觀賞的階段。

雖然園區僅開放平日參觀，仍然湧入了不少人潮，車輛一度塞爆園區，不少民眾只好沿著台3線路邊停放再步行入內，為的就是一睹這難得的冬季限定美景。 欣美創意園區種植了數百棵落羽松，目前已由翠綠逐漸轉為金黃、橘紅，逐漸進入最佳觀賞期。記者黃仲裕／攝影