多縣市爆社工遭地方政府欠薪 衛福部行文22縣市政府要求如期發放

社安網2.0版本今年正式上路，預計加聘逾萬名社工，近期全台各縣市陸續傳出社工欠薪案件，部分縣市政府各局處社工人員或約聘社工，截至今日尚未領到1月份薪資。衛福部社工司指出，已於昨天發文全台22縣市，要求每月應提早啟動行政流程，避免延後社工薪資發放情況，其中最早爆出欠薪的嘉義市，已承諾3日內完成款項撥付。

嘉義市社工人員職業工會14日發布聲明，因嘉義市府內部人士聘任流程延宕，導致社會處、教育處、衛生局等單位社工人員，截至當日尚未領取1月份薪資，因行程流程導致社工無法如期支領薪資，以對日常生活造成實質影響，也進一步加劇社工對工作穩定性、職涯安全的焦慮，呼籲市政府立即處理薪資延遲問題，否則「連基本生活都無法維持，社工如何全心投入專業服務？」

立法委員林月琴15在臉書發文表示，近期接獲嘉義市、彰化縣聘用社工反應，1月份薪資尚未發放，辦公室第一時間已請衛福部相關司署了解狀況、釐清原因，並同步調查各縣市是否有相同情形，前述2縣市政府則回應，因聘用人員評核、薪點調整、續聘通知、重簽聘用契約等行政程序導致延遲，但她認為薪資不該「方便的時候再發」，將要求衛福部積極督導，避免類似事件重演。

花蓮縣社工人員職業工會16日發布聲明，花蓮縣政府也因約聘人員契約行政程序延遲，導致全縣超過百名約聘社工，至今仍未領取115年1月份薪資，嚴重影響基層社工基本生活與工作穩定，去年花蓮縣光復堰塞湖災變期間，社工第一時間投入緊急安置、災後關懷等任務，撐起花蓮的社會安全網，災後付出與承擔之後，卻連薪資都無法如期領取，工會嚴正關切並要求縣府立即補發薪資。

衛福部社工司副司長楊雅嵐表示，經了解，嘉義市政府內部作業流程，是在人員評核作業後，辦理聘用契約簽訂，由於作業尚未完成，導致發薪時程延後，預計17日前可完成撥付，同時，衛福部已行文全台22縣市政府，要求提早辦理相關行政流程，務必如期發放薪資，確保社工人員基本權利。