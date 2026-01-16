快訊

經典賽／台灣場門票全搶光？3管道還有希望 WBC官方規劃「轉售平台」

陳亭妃稱已通電話相約今天當面請益 林俊憲：我怎麼不知道

台美關稅拍板 鄭麗君：我國達成兩個最優惠待遇、四項目標

聽新聞
0:00 / 0:00

多縣市爆社工遭地方政府欠薪 衛福部行文22縣市政府要求如期發放

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部社工司指出，已於昨天發文全台22縣市，要求每月應提早啟動行政流程，避免延後社工薪資發放情況，其中最早爆出欠薪的嘉義市，已承諾3日內完成款項撥付。本報資料照片。
衛福部社工司指出，已於昨天發文全台22縣市，要求每月應提早啟動行政流程，避免延後社工薪資發放情況，其中最早爆出欠薪的嘉義市，已承諾3日內完成款項撥付。本報資料照片。

社安網2.0版本今年正式上路，預計加聘逾萬名社工，近期全台各縣市陸續傳出社工欠薪案件，部分縣市政府各局處社工人員或約聘社工，截至今日尚未領到1月份薪資。衛福部社工司指出，已於昨天發文全台22縣市，要求每月應提早啟動行政流程，避免延後社工薪資發放情況，其中最早爆出欠薪的嘉義市，已承諾3日內完成款項撥付。

嘉義市社工人員職業工會14日發布聲明，因嘉義市府內部人士聘任流程延宕，導致社會處、教育處、衛生局等單位社工人員，截至當日尚未領取1月份薪資，因行程流程導致社工無法如期支領薪資，以對日常生活造成實質影響，也進一步加劇社工對工作穩定性、職涯安全的焦慮，呼籲市政府立即處理薪資延遲問題，否則「連基本生活都無法維持，社工如何全心投入專業服務？」

立法委員林月琴15在臉書發文表示，近期接獲嘉義市、彰化縣聘用社工反應，1月份薪資尚未發放，辦公室第一時間已請衛福部相關司署了解狀況、釐清原因，並同步調查各縣市是否有相同情形，前述2縣市政府則回應，因聘用人員評核、薪點調整、續聘通知、重簽聘用契約等行政程序導致延遲，但她認為薪資不該「方便的時候再發」，將要求衛福部積極督導，避免類似事件重演。

花蓮縣社工人員職業工會16日發布聲明，花蓮縣政府也因約聘人員契約行政程序延遲，導致全縣超過百名約聘社工，至今仍未領取115年1月份薪資，嚴重影響基層社工基本生活與工作穩定，去年花蓮縣光復堰塞湖災變期間，社工第一時間投入緊急安置、災後關懷等任務，撐起花蓮的社會安全網，災後付出與承擔之後，卻連薪資都無法如期領取，工會嚴正關切並要求縣府立即補發薪資。

衛福部社工司副司長楊雅嵐表示，經了解，嘉義市政府內部作業流程，是在人員評核作業後，辦理聘用契約簽訂，由於作業尚未完成，導致發薪時程延後，預計17日前可完成撥付，同時，衛福部已行文全台22縣市政府，要求提早辦理相關行政流程，務必如期發放薪資，確保社工人員基本權利。

社工 薪資 嘉義

延伸閱讀

衛福部組改擬設長發署、兒家署 立委籲正視資源分配

影／衛福部長發署上路 民團呼籲從第一線實務經驗出發

衛福部新設「長發署」攸關逾400萬人 民團憂資源與人力不足恐衝擊長照

長照3.0上路迎缺工時代 照顧不離職成關鍵課題…家總倡長期照顧安排假

相關新聞

影／空拍看台灣 名間落羽松秘境宛如韓劇場景

氣溫不斷下探，又到了每年一度的落羽松變色高峰期。南投縣名間鄉近期有一處爆紅的打卡景點，吸引不少民眾前往踏青，就位在省道台...

多縣市爆社工遭地方政府欠薪 衛福部行文22縣市政府要求如期發放

社安網2.0版本今年正式上路，預計加聘逾萬名社工，近期全台各縣市陸續傳出社工欠薪案件，部分縣市政府各局處社工人員或約聘社...

高鐵凌晨開賣春節車票卻卡卡？ 網：2026新年史上最難搶

台灣高鐵公司春節疏運車票今天凌晨0時開賣，不過搶票兩樣情。網友紛紛回報，使用安卓系統手機搶票，畫面一直顯示忙碌，浪費40...

把握最後好天氣 下周明顯轉濕冷2地恐連日陰雨 這3天高山有降雪條件

下周天氣將明顯感受濕冷，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，至下周末後才略有氣溫回升趨勢；北部與東部將回到冬季常見的連日陰...

好天氣倒數 下周冷空氣襲全台轉濕冷 不排除達強烈冷氣團等級

今天天氣與昨天類似，不過水氣略增，中央氣象署說，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有局部降雨出現，而其...

洛鞍颱風最新路徑曝 賈新興：下周二偏強冷氣團影響 農曆假期略偏暖

根據中央氣象署颱風消息，今年第1號颱風洛鞍，今天凌晨2時的中心位置在馬尼拉東南東方990公里之處（鵝鑾鼻東南方1550公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。