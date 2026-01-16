網購「超商取貨」誰想到的？她舉手：我這輩子最偉大事蹟
東京著衣創辦人周品均（葳老闆）昨(15)日在臉書發文，自豪表示現今普及、大家習以為常的「超商取貨」服務，其實是由她最早提出並推動實現的創新模式，「應該是我這輩子最偉大的事蹟，可以講一輩子。」
周品均表示，早期網購尚未出現超商取貨服務，消費者只能選擇宅配收件，對上班族而言相當不便。她靈機一動想到，若能利用全台遍布的便利商店作為取貨據點，「不是方便死？」將大幅提升取貨的彈性與便利性。
她透露，當時親自向統一集團提案，並以自家東京著衣龐大的包裹量作為試營運基礎，說服對方嘗試這項新模式。隨後由團隊工程師開發系統，並與超商系統進行串接，經過半年測試、不斷修正Bug後，東京著衣成為全台第一家使用超商取貨的網路品牌。
周品均指出，待系統穩定後，才逐步開放給其他網路品牌使用，並延伸出逆物流、取貨付款等功能，最終成為台灣電商最重要的金流與物流模式之一。她也自豪地說：「最後全亞洲都在用！」
現年43歲的周品均，為東京著衣創辦人，畢業於南華大學傳播管理學系。她此次發言也引發網友熱議，不少人對超商取貨的起源感到驚訝，也對其在台灣電商發展中的關鍵角色表示肯定，大呼「葳老闆改變了台灣人的生活方式！」、「葳老闆不只是創業家，居然還是發明家」、「太厲害了！走在最前面的電商女王。」
