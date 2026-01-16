正往蒙古移動的冷高壓很強很冷 鄭明典：影響日韓 台灣只是被掃到邊

下周將有冷空氣南下，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，正往蒙古移動的冷高壓很強、很冷，是冬季需要注意的天氣系統。但是在預報圖中並沒有低壓在日本海附近發展，主低壓偏在日本東方外海。少了低壓西側的北風推送，這次冷空氣，或主要的冷高壓，傾向於偏北出海，影響的是韓國和日本，台灣只是被掃到邊。

因為反聖嬰現象的影響，他說，菲律賓東方是個大低壓區，低壓區有利部分北風南下，但是卻不利潮濕空氣北上，因此這波冷高壓影響還是相對的偏乾，日、韓方面下雪量不致太極端，台灣這邊雨量應該也相對有限。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。