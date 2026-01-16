新光承德合唱團樂聲飛揚音樂會 17日舉行

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
新光承德合唱團樂聲飛揚音樂會17日在東吳大學舉行。圖／讀者提供
新光承德合唱團樂聲飛揚音樂會，於17日在東吳大學表演藝術中心松怡廳舉行。

新光承德合唱團於1992年由新光人壽贊助成立，秉持「以歌會友、關懷社會、回饋社會」的宗旨，邀集各界喜好音樂的朋友一起

歡唱，培養音樂素質，期盼將優美的歌聲從教室傳播到社會上每個角落，散播喜樂、傳遞愛心，為社會帶來和諧和正能量。

新光承德合唱團團長高長非音樂人，但熱愛音樂。高長曾任職中華經濟研究院大陸經濟研究所研究員、所長，長期投入中國經濟、兩岸經貿關係之研究，參與數以百計的研究專案或計畫，並經常在學術期刊、報章雜誌、研討會、論壇等發表研究成果；作為智庫學者，更常接受各政府部門的諮詢，參與國際學術交流。

合唱團指導老師曾惠珍，畢業於台北師範學院音樂系、文化大學音樂系、台灣師範大學音樂暑研所，主修聲樂，師事歐陽如萍、顏慧伶、林桃英、呂麗莉、楊冬春等教授。

本場音樂會將於1月17日下午2時至4時舉行，地點在東吳大學表演藝術中心松怡廳，地址是台北市士林區臨溪路70號。

