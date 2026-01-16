一天吃太多蛋會讓膽固醇超標？ 醫引用研究：4到6顆沒問題

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人都有吃太多蛋膽固醇會升高的迷思，但醫師解釋，一般人一天吃4到6顆是沒問題的。 示意圖／ingimage
不少人都有吃太多蛋會讓膽固醇升高的迷思，對此家醫科醫師李思賢表示，雞蛋就是自然界的超級蛋白質來源，幾乎找不到第二種食物能擁有這種營養密度和豐富度，而且還富含多種脂溶性維生素以及卵磷脂，除非體質關係，不然一般人4到6顆都是可接受的範圍。

李思賢在臉書粉專寫道，有時候看診會遇到病人告知自己早餐會吃一顆水煮蛋，但他認為其實可以多吃一點沒關係，因為一顆雞蛋蛋白質才6~7克，還含有各種脂溶性維生素A、D、E、K及B群，甚至一般食物很難能夠攝取到的硒，雞蛋裡也吃得到。另外，蛋黃的膽鹼含量非常豐富，對細胞膜結構、甲基化反應以及神經傳導至關重要，對老人和小孩更是不可或缺的。

不僅如此，雞蛋裡含有卵磷脂，有助於乳化脂肪與代謝，而且蛋白提供純粹的優質蛋白，蛋黃則是營養密度的核心，集中了幾乎所有的維生素、礦物質、脂肪酸與膽鹼，雖然有人認為雞蛋膽固醇高，甚至吃蛋時不吃蛋黃，但李思賢說「捨棄蛋黃等於捨棄了這顆雞蛋大部分的價值」。

李思賢引用美國飲食指南指出，每公斤體重每天應該攝取1.2至1.6公克的蛋白質，並根據個人的熱量需求進行調整。他以自己體重來計算，一天最多可以攝取10顆蛋，但唯一不這麼做的理由是「只吃雞蛋太容易飽了，我會吃不下其他營養的食物」。

李思賢分享自己在2024年寫的文章表示，國外文獻透露人體內膽固醇有70~80%是由肝臟自己產生的，不是吃進去的膽固醇轉變的，但控制膽固醇的基因太多，每個人膽固醇的變化都是非常具有獨特性的。至於一般人到底一天能吃幾顆蛋，李思賢則解釋正常一天吃4到6顆都是可以接受的，除非體質會因為吃很多膽固醇而升高，那就要注意膳食膽固醇的攝取。

