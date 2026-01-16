把握最後好天氣 下周明顯轉濕冷2地恐連日陰雨 這3天高山有降雪條件

下周天氣將明顯感受濕冷，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，至下周末後才略有氣溫回升趨勢；北部與東部將回到冬季常見的連日陰雨型態，做好保暖並注意行車安全。另，昨日於菲律賓東方洋面已生成今年第1號颱風「洛鞍」，距離臺灣遠、未來對臺灣沒有影響。

今天白天起各地雲量雖較多，但雲縫間仍是有陽光露臉機會，林孝儒表示，西部晴或多雲天氣，高溫約24至28度，低溫約15至18度；迎風東部則為多雲或陰天，有局部地形短暫陣雨，降雨影響有限，高溫23至24度，低溫約15至18度。

周末台灣附近則轉為東北風影響，且環境水氣略增，林孝儒表示，預測背風面的中南部大致可維持晴時多雲天氣，高溫約23至27度，低溫約16至19度；東部則為陰有短暫陣雨，高溫約23至25度，低溫約16至19度；北部雖普遍為多雲時晴，不過東北角一帶亦有短暫陣雨機會，高溫約22至25度，低溫約14至18度。沿海陣風略增、近岸浪高有起伏，臨海活動評估浪況變化。

下周起北方冷空氣持續遞補南下，林孝儒表示，整體氣溫走低、環境水氣偏多。預測北部至東部將為陰雨型態，中南部亦轉多雲或陰並山區短暫陣雨機會。

林孝儒表示，下周一為東北季風等級，北部至東部低溫約15至17度，中南部約16至18度；下周二至下周五將達大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團等級，北部至東部低溫約12至14度，中南部約13至15度，但中南部受輻射冷卻效應影響，亦有11至12度低溫出現機會。初步預測下周三至下周五低溫將有機會配合水氣影響，海拔3000公尺高山有降雪條件。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。