快訊

再度刷新高！台股開高走高漲逾500點 台積電開高45元飆1735元天價

直播／關稅拍板！台美官員簽署MOU合照曝光 鄭麗君上午9時召開記者會

活捉馬杜羅只是起點？美國在全球「校準行動」正開始

好天氣倒數 下周冷空氣襲全台轉濕冷 不排除達強烈冷氣團等級

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天大致為多雲到晴的天氣，中部以北白天高溫24至26度、南部28度，感受溫暖舒適。記者楊德宜／攝影
今天大致為多雲到晴的天氣，中部以北白天高溫24至26度、南部28度，感受溫暖舒適。記者楊德宜／攝影

今天天氣與昨天類似，不過水氣略增，中央氣象署說，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有局部降雨出現，而其他地區雲量稍增多，不過仍可見陽光，大致為多雲到晴的天氣。中部以北白天高溫24至26度，南部28度，感受溫暖舒適，東半部雲量較多，高溫為23、24度左右，中南部日夜溫差大。

明天、周日迎風面水氣增，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區亦有零星降雨機率，而其他地區為多雲到晴，中南部日夜溫差大。

下周一東北季風增強，下周二強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣逐漸轉冷，其他地區早晚亦冷。下周三、下周四強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭天氣寒冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有雨，桃園以北及花蓮地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區則為多雲到晴。

下周五強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部地區為多雲；下周六至25日強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升；東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

明天至周日清晨西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。明天東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪出現的機率。高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車用路及登山注意路況安全，山坡地農作物防範寒害。

冷氣團 恆春

延伸閱讀

洛鞍颱風最新路徑曝 賈新興：下周二偏強冷氣團影響 農曆假期略偏暖

晴暖上看28度高溫 吳德榮：下周濕冷直逼強烈冷氣團 洛鞍颱風加持水氣

周末前各地回溫 下周再有冷氣團南下「低溫10度以下」

冷空氣接力濕冷一整周 天氣風險：下周一起氣溫逐日下滑轉冷轉濕

相關新聞

把握最後好天氣 下周明顯轉濕冷2地恐連日陰雨 這3天高山有降雪條件

下周天氣將明顯感受濕冷，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，至下周末後才略有氣溫回升趨勢；北部與東部將回到冬季常見的連日陰...

好天氣倒數 下周冷空氣襲全台轉濕冷 不排除達強烈冷氣團等級

今天天氣與昨天類似，不過水氣略增，中央氣象署說，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有局部降雨出現，而其...

洛鞍颱風最新路徑曝 賈新興：下周二偏強冷氣團影響 農曆假期略偏暖

根據中央氣象署颱風消息，今年第1號颱風洛鞍，今天凌晨2時的中心位置在馬尼拉東南東方990公里之處（鵝鑾鼻東南方1550公...

台東地牛翻身 上午7時53分縣卑南規模4.3地震 最大震度2級

中央氣象署發布第004號顯著有感地震報告，今天上午7時53分，在台東縣政府西南西方36.8公里，位於台東縣卑南鄉，發生芮...

晴暖上看28度高溫 吳德榮：下周濕冷直逼強烈冷氣團 洛鞍颱風加持水氣

把握晴暖好天氣，下周將再度變天。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，...

枯水期仁義潭出現浮島...民眾憂水情 水利署啟動跨區調度供水

入冬枯水期，嘉縣市民生及工業用水來源、仁義潭及蘭潭水庫，雖然去年受惠夏季颱風、低壓帶與西南氣流帶來充沛雨量，2水庫一度維...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。