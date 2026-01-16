好天氣倒數 下周冷空氣襲全台轉濕冷 不排除達強烈冷氣團等級
今天天氣與昨天類似，不過水氣略增，中央氣象署說，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有局部降雨出現，而其他地區雲量稍增多，不過仍可見陽光，大致為多雲到晴的天氣。中部以北白天高溫24至26度，南部28度，感受溫暖舒適，東半部雲量較多，高溫為23、24度左右，中南部日夜溫差大。
明天、周日迎風面水氣增，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區亦有零星降雨機率，而其他地區為多雲到晴，中南部日夜溫差大。
下周一東北季風增強，下周二強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣逐漸轉冷，其他地區早晚亦冷。下周三、下周四強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭天氣寒冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有雨，桃園以北及花蓮地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區則為多雲到晴。
下周五強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部地區為多雲；下周六至25日強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升；東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
明天至周日清晨西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。明天東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪出現的機率。高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車用路及登山注意路況安全，山坡地農作物防範寒害。
