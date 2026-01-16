枯水期仁義潭出現浮島...民眾憂水情 水利署啟動跨區調度供水

入冬枯水期，嘉縣市民生及工業用水來源、仁義潭及蘭潭水庫，雖然去年受惠夏季颱風、低壓帶與西南氣流帶來充沛雨量，2水庫一度維持7成以上蓄水率，但自上月起未降雨，加上冬季用水需求持續、春節將近，用水壓力浮現。近日民眾發現，仁義潭湖面陸續出現多座「浮島」，進水口水量也明顯縮小，對後續供水憂心。尤其仁義潭又被環境部列為「優氧化水庫」，可動用有效蓄水量本就有限，在少雨情況下，水情變化更顯敏感。

對此，水利署南區水資源分署指出，仁義潭與蘭潭水庫屬「母子水庫」，2庫彼此聯通，透過系統與其他水源調度支援。截至14日2座水庫合計蓄水量約1737萬立方公尺，整體蓄水率已降至51.38%，約剩一半水量。為延長枯水期可用水量，南區分署啟動滾動式調度機制，降低仁義潭與蘭潭每日出水量。

目前由雲林湖山水庫每日支援約9萬噸用水，並由台南曾文、烏山頭水庫系統北幹線，每日支援約12萬噸，同時將蘭潭與仁義潭的每日供水量管控9萬噸左右。

大嘉義地區每日用水需求約在25萬至30萬噸之間，透過跨區支援與出水管控，可有效拉長水庫使用天數。

以目前曾文、烏山頭及湖山水庫蓄水狀況評估，嘉義縣市枯水期及春節期間供水仍屬穩定，暫無缺水疑慮，請民眾安心。另，水公司第五區管理處執行仁義潭水庫清淤工程，去年11月中旬起，水下挖掘機具進場，在不放空水庫下進行水面下挖泥作業，挖出汙泥暫置減水區，待含水率降低後外運處理，工程預計清除約2萬立方公尺汙泥，提升水庫有效蓄水容量，雖目前供水無虞，仍盼民眾配合節約用水，共度枯水期，確保大嘉義區用水安全。 上月起未降雨，加上冬季用水需求持續、近日民眾發現，仁義潭湖面陸續出現多座「浮島」，進水口水量也明顯縮小，對後續供水憂心。記者魯永明／攝影 入冬枯水期，上月起未降雨，加上冬季用水需求持續、近日民眾發現，仁義潭湖面陸續出現多座「浮島」，進水口水量也明顯縮小，對後續供水憂心。記者魯永明／攝影