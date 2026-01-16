快訊

再度刷新高！台股開高走高漲逾500點 台積電開高45元飆1735元天價

直播／關稅拍板！台美官員簽署MOU合照曝光 鄭麗君上午9時召開記者會

活捉馬杜羅只是起點？美國在全球「校準行動」正開始

枯水期仁義潭出現浮島...民眾憂水情 水利署啟動跨區調度供水

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
入冬枯水期，近日民眾發現，仁義潭湖面陸續出現多座「浮島」，進水口水量也明顯縮小，對後續供水憂心。記者魯永明／攝影
入冬枯水期，近日民眾發現，仁義潭湖面陸續出現多座「浮島」，進水口水量也明顯縮小，對後續供水憂心。記者魯永明／攝影

入冬枯水期，嘉縣市民生及工業用水來源、仁義潭蘭潭水庫，雖然去年受惠夏季颱風、低壓帶與西南氣流帶來充沛雨量，2水庫一度維持7成以上蓄水率，但自上月起未降雨，加上冬季用水需求持續、春節將近，用水壓力浮現。近日民眾發現，仁義潭湖面陸續出現多座「浮島」，進水口水量也明顯縮小，對後續供水憂心。尤其仁義潭又被環境部列為「優氧化水庫」，可動用有效蓄水量本就有限，在少雨情況下，水情變化更顯敏感。

對此，水利署南區水資源分署指出，仁義潭與蘭潭水庫屬「母子水庫」，2庫彼此聯通，透過系統與其他水源調度支援。截至14日2座水庫合計蓄水量約1737萬立方公尺，整體蓄水率已降至51.38%，約剩一半水量。為延長枯水期可用水量，南區分署啟動滾動式調度機制，降低仁義潭與蘭潭每日出水量。

目前由雲林湖山水庫每日支援約9萬噸用水，並由台南曾文、烏山頭水庫系統北幹線，每日支援約12萬噸，同時將蘭潭與仁義潭的每日供水量管控9萬噸左右。

大嘉義地區每日用水需求約在25萬至30萬噸之間，透過跨區支援與出水管控，可有效拉長水庫使用天數。

以目前曾文、烏山頭及湖山水庫蓄水狀況評估，嘉義縣市枯水期及春節期間供水仍屬穩定，暫無缺水疑慮，請民眾安心。另，水公司第五區管理處執行仁義潭水庫清淤工程，去年11月中旬起，水下挖掘機具進場，在不放空水庫下進行水面下挖泥作業，挖出汙泥暫置減水區，待含水率降低後外運處理，工程預計清除約2萬立方公尺汙泥，提升水庫有效蓄水容量，雖目前供水無虞，仍盼民眾配合節約用水，共度枯水期，確保大嘉義區用水安全。

上月起未降雨，加上冬季用水需求持續、近日民眾發現，仁義潭湖面陸續出現多座「浮島」，進水口水量也明顯縮小，對後續供水憂心。記者魯永明／攝影
上月起未降雨，加上冬季用水需求持續、近日民眾發現，仁義潭湖面陸續出現多座「浮島」，進水口水量也明顯縮小，對後續供水憂心。記者魯永明／攝影
入冬枯水期，上月起未降雨，加上冬季用水需求持續、近日民眾發現，仁義潭湖面陸續出現多座「浮島」，進水口水量也明顯縮小，對後續供水憂心。記者魯永明／攝影
入冬枯水期，上月起未降雨，加上冬季用水需求持續、近日民眾發現，仁義潭湖面陸續出現多座「浮島」，進水口水量也明顯縮小，對後續供水憂心。記者魯永明／攝影

烏山頭水庫 仁義潭 蘭潭

延伸閱讀

基隆自來水主幹管漏水搶修！2.6萬戶停水、2萬戶降壓供水 影響範圍曝

山水質堪慮、夏天缺水 汐止區長青里盼接自來水

南市6自來水延管工程獲近3000萬元補助 拚年底完工

寒流來襲…基隆部分住戶水量不足難驅動熱水器 沒熱水洗澡惹怨

相關新聞

洛鞍颱風最新路徑曝 賈新興：下周二偏強冷氣團影響 農曆假期略偏暖

根據中央氣象署颱風消息，今年第1號颱風洛鞍，今天凌晨2時的中心位置在馬尼拉東南東方990公里之處（鵝鑾鼻東南方1550公...

台東地牛翻身 上午7時53分縣卑南規模4.3地震 最大震度2級

中央氣象署發布第004號顯著有感地震報告，今天上午7時53分，在台東縣政府西南西方36.8公里，位於台東縣卑南鄉，發生芮...

晴暖上看28度高溫 吳德榮：下周濕冷直逼強烈冷氣團 洛鞍颱風加持水氣

把握晴暖好天氣，下周將再度變天。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，...

把握最後好天氣 下周明顯轉濕冷2地恐連日陰雨 這3天高山有降雪條件

下周天氣將明顯感受濕冷，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，至下周末後才略有氣溫回升趨勢；北部與東部將回到冬季常見的連日陰...

好天氣倒數 下周冷空氣襲全台轉濕冷 不排除達強烈冷氣團等級

今天天氣與昨天類似，不過水氣略增，中央氣象署說，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有局部降雨出現，而其...

枯水期仁義潭出現浮島...民眾憂水情 水利署啟動跨區調度供水

入冬枯水期，嘉縣市民生及工業用水來源、仁義潭及蘭潭水庫，雖然去年受惠夏季颱風、低壓帶與西南氣流帶來充沛雨量，2水庫一度維...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。