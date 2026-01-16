洛鞍颱風最新路徑曝 賈新興：下周二偏強冷氣團影響 農曆假期略偏暖

根據中央氣象署颱風消息，今年第1號颱風洛鞍，今天凌晨2時的中心位置在馬尼拉東南東方990公里之處（鵝鑾鼻東南方1550公里之處），以每小時17轉14公里速度，向西北進行。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，預計未來其路徑朝西北方向前進，對台灣無直接影響。

天氣趨勢，他說，明天，清晨桃園以北多雲，宜花東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。周日，午後桃園以北、宜花東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。下周一東北季風增強，北北基宜花轉有局部雨，午後各地山區、台東及屏東亦轉有零星短暫雨。

何時變天？賈新興表示，下周二至下周五，有受偏強大陸冷氣團影響的機率，桃園以北及宜蘭有局部雨，午後花東及南投以南亦有零星短暫雨。下周五，桃園以北及宜蘭有零星短暫雨，午後屏東亦有零星短暫雨。下周六，偏強大陸冷氣團減弱，北北基宜花東及鵝鑾鼻一帶有局部短暫雨。25日，北北基宜花東及鵝鑾鼻一帶有局部短暫雨。

另外，他說，短期氣候趨勢預測顯示，2月中旬前，宜蘭降雨仍以稍偏多的機率較高。氣溫方面，2月中旬，氣溫相對以正常至偏暖為主。農曆假期期間，氣溫以正常至略偏暖為主，宜蘭降雨以正常至稍偏多為主。 洛鞍颱風未來路徑朝西北方向前進，對台灣無直接影響。圖／中央氣象署提供