反聖嬰1月達巔峰 他指這時聖嬰現象發生 統計分析強颱比例跟著上升
反聖嬰就要結束了，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據美國國家氣象局氣象預報中心（CPC）今年1月最新研究指出，根據目前最新氣候預報模式模擬結果，自去年9月開始並增強的反聖嬰訊號，到今年1月，反聖嬰發生的可能性已經達到巔峰，隨後就會逐步下降，今年2、3月並恢復為中性正常特徵。
他說，值得注意的是，今年3、4、5月，聖嬰現象發生訊號逐月增加；到年中時刻，甚至超前到中性特徵；至8、9、10月，聖嬰現象發生訊號機率已經超過60%，達到最高。
聖嬰現象對台灣天氣的可能影響，他表示，根據過去歷史事件的統計分析，聖嬰現象肇生時，當年颱風生成位置偏東、偏南；但是，直接侵台颱風數量不一定增加。因生成發展的路徑較長，強度發展時間較為充足，強颱比例跟著上升。另一方面，秋颱活動延後可能性也會增大。
他表示，夏季降雨分布不均，午後對流不穩定性增加，極端短延時降雨事件增多。翌年春雨偏少、旱象風險提高，水庫補注不利。而聖嬰現象發生在冬天時，東北季風不但強度較弱，且不易南下，冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值來的偏高，簡單來說，「暖冬」機會也會增大，而發生的機率約在6成左右。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
