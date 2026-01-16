下周冷氣團訊號非常明確 颱風論壇：陣雨不斷濕冷感十足

把握周末溫暖好天氣，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周大陸冷氣團的訊號非常明確，而且這次水氣量較多，濕冷或陰冷的機率非常高。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天至周日回暖，偏東風吹拂，各地舒適至偏暖，西半部天氣穩定。東半部因為直迎偏東風，會有一陣陣的短暫雨。下周一冷空氣開始南下，水氣增加，北部、宜蘭陸續轉為陣雨，溫度下降，中南部這時候感受還不明顯。

下周二起冷氣團全面南侵，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，水氣量仍多，北部、東半部下探12至14度，陣雨不斷，濕冷感十足。中南部降雨機率低，但仍會是陰冷為主。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預計冷氣團將一路影響到下周末，冷的時間可能又會非常長，提醒預作準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。