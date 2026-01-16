快訊

經典賽／就算退休也要投！克蕭加入美國隊 生涯首度參戰WBC圓夢

台美關稅拍板！15%不疊加、232條款最惠國待遇、對美投資5000億美元

2026赤馬年易生動盪 命理師曝「1招」化煞破病符

下周冷氣團訊號非常明確 颱風論壇：陣雨不斷濕冷感十足

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
溫度預測。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
溫度預測。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

把握周末溫暖好天氣，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周大陸冷氣團的訊號非常明確，而且這次水氣量較多，濕冷或陰冷的機率非常高。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天至周日回暖，偏東風吹拂，各地舒適至偏暖，西半部天氣穩定。東半部因為直迎偏東風，會有一陣陣的短暫雨。下周一冷空氣開始南下，水氣增加，北部、宜蘭陸續轉為陣雨，溫度下降，中南部這時候感受還不明顯。

下周二起冷氣團全面南侵，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，水氣量仍多，北部、東半部下探12至14度，陣雨不斷，濕冷感十足。中南部降雨機率低，但仍會是陰冷為主。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預計冷氣團將一路影響到下周末，冷的時間可能又會非常長，提醒預作準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

下周大陸冷氣團的訊號非常明確，而且這次水氣量較多，濕冷或陰冷的機率非常高。本報資料照片
下周大陸冷氣團的訊號非常明確，而且這次水氣量較多，濕冷或陰冷的機率非常高。本報資料照片

