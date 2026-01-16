【專家之眼】中年好翻身？被高房價壓垮的中年人生

政府日前公布的統計數據顯示，2025年台灣新生兒人數僅剩10萬7千餘人，較前一年驟降超過兩成，創下歷史新低。同時另一項統計卻呈現截然相反的走勢，全台同時背負房貸與信貸的「雙貸族」人數在今年4月突破近40萬人，七年間暴增超過三成。這兩條曲線形成令人心寒的交叉，揭示了台灣社會正面臨的結構性危機。

更令人憂心的是自殺問題的惡化，2024年自殺重回十大死因，死亡人數超過4千人，自殺通報人次更高達5萬人。在這些尋死者當中，中年人占了三分之一，而中年男性又占其中七成。這些數字背後代表的不只是統計數字，而是一個個破碎的家庭與消逝的生命。當我們試圖理解這些悲劇，會發現一條共同的線索指向了經濟壓力，特別是生活成本的沉重負擔。

台北市房價指數在2024年衝上141點，相較於2003年的低點翻漲超過四倍。近三年的漲勢更是驚人，即便在疫情衝擊下仍然逆勢上揚。諷刺的是，當政府推出號稱減輕購屋負擔的「新青安貸款」後，房價不減反增，持續創下歷史新高。這項政策拉長了貸款年限與寬限期，表面上降低了購屋門檻，實際上卻讓年輕世代背負更長久的債務枷鎖。

中年男性群體正承受著最沉重的壓力，他們面對上有年邁父母、下有年幼子女的夾心處境，既要負擔高昂的房貸，又要應付父母的醫療照護費用與孩子的教育支出。台灣老年人口的不健康餘命、插管率與洗腎率都居高不下，長期照護成為許多家庭難以承受之重。另外教育競爭愈演愈烈，從幼兒園開始的才藝班、補習班費用，更讓家庭財務雪上加霜。

這些中年男性當中，許多人原本在傳統產業工作。當商圈因高房價與高租金而蕭條，士林夜市、台北東區、台中逢甲等昔日繁華地段逐漸沒落，服務業縮減人力，中年勞工要重新找到穩定工作變得極其困難。年齡歧視加上技能不符合新興產業需求，讓他們陷入失業或低薪的困境。當經濟壓力大到無法承受，有些人選擇結束自己的生命，以為這樣可以讓家人得到保險理賠，減輕負擔。

社會輿論經常強調台灣出口創新高、人均GDP超越日韓、股市屢創新猷，這些光鮮亮麗的數字卻與多數民眾的生活感受嚴重脫節。高科技產業確實為台灣創造了可觀的經濟成長，從業人員也享有優渥待遇，但這些僅占就業人口的一小部分。絕大多數民眾從事的傳統產業、服務業薪資成長停滯，實質購買力反而倒退。當政府不斷宣揚經濟表現優異，那些生活困頓的人反而更加自責，認為是自己無能才過不好，這種心理負擔加深了他們的絕望感。

居高不下的空屋率暴露了資源分配的扭曲，大量房屋被當作投資工具囤積，造成市場供需失衡。投資客寧願讓房子空著等待增值，也不願降價出租或出售。這種現象推升了租金與房價，排擠了自住需求，也壓縮了商業活動空間。當店面租金過高，小型商家難以生存，就業機會減少，形成惡性循環。

稅制改革的遲滯是問題的關鍵，現行房屋稅與地價稅以公告現值為基礎，遠低於市場實價，持有成本極低，鼓勵了囤房行為。歐美國家普遍採用市價課稅，對空置房屋課徵重稅，有效促使房屋流通。台灣若能參考這些經驗，調整土地與房屋持有稅制，不僅能增加稅收，更能促進住宅市場健全發展，讓房價回歸合理水準。

當居住成本占據家庭收入的大部分，生育意願自然降低。養育一個孩子需要穩定的收入、足夠的居住空間與充裕的時間精力。在房貸壓力下，年輕夫妻連自己的生活都難以為繼，更遑論承擔養育下一代的責任。從2015年的21萬新生兒，到2025年的10萬出頭，十年間腰斬的出生率，正是這種排擠效應最血淋淋的證明。

一個社會的未來取決於人口結構的健全，當新生兒數量持續探底，未來勞動力短缺、社會保險體系崩潰將成為必然。當中年人不斷因經濟壓力走向絕路，社會穩定與家庭功能也岌岌可危。這些問題環環相扣，核心卻都指向居住正義的缺失。唯有正視高房價對社會造成的全面性傷害，推動實質有效的改革，才能阻止這惡性循環，挽救台灣的未來。