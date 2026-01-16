晴暖上看28度高溫 吳德榮：下周濕冷直逼強烈冷氣團 洛鞍颱風加持水氣

把握晴暖好天氣，下周將再度變天。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天雲量略增，各地多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率。白天舒適早晚涼。北部14至25度、中部15至27度、南部16至28度、東部15至25度。

吳德榮表示，明天至下周一西半部多雲時晴，東半部及大台北東側偶有局部短暫雨的機率；白天北舒適南微熱、早晚涼。下周一晚起北台灣轉有雨。

下周二強冷空氣抵達，吳德榮表示，氣溫驟降，北台灣愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨。下周三至下周五強冷空氣盤據，北台灣濕冷、中南部早晚也偏冷；北部、東半部有局部雨。

是否為第二波寒流？吳德榮表示，目前歐洲模式模擬，這波冷空氣並未達寒流的強度，僅很接近強烈大陸冷氣團的標準，本島平地最低氣溫也僅能降至8度左右，遠不如上波低。但由於濕冷，感覺還是很冷，要注意保暖、莫輕忽。24日、25日冷空氣逐日減弱，迎風面有局部短暫雨的機率。

至於颱風消息，他說，中央 氣象署颱風路徑潛勢預測圖顯示，輕颱洛鞍向西北前進、轉北再轉偏東，逐漸迴轉。歐洲模式系集模擬顯示，洛鞍颱風迴轉後，有打轉並減弱消散的趨勢。仍將保持1月颱不侵台的紀錄。但為下一波強冷空氣提供了額外的水氣，延長迎風面濕冷時間、降雨也更明顯。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。 中央氣象署颱風路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，輕颱洛鞍向西北前進、轉北再轉偏東，逐漸迴轉。歐洲模式系集模擬（右圖，取自weathernerds）顯示，洛鞍颱風迴轉後，有打轉並減弱消散的趨勢。圖／取自「洩天機教室」專欄