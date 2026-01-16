聽新聞
非聽不可／腎臟病防治

聯合報／ 本報訊

腎臟病防治

主講：博仁醫院腎臟科主任謝發貴

時間：1月17日（六）10時30分至11時30分

地點：永年國際會議廳

台北市松山區光復北路82號B1

洽詢：02-2578-6677轉2232

低碳均衡活力「環保減碳」飲食原則

主講：國泰醫院營養師陳郁臻

時間：1月28日（三）下午2時30分至3時30分

地點：國泰醫院本館7樓視訊會議室

台北市大安區仁愛路四段280號

洽詢：02-2708-2121轉1681、1682（請事先報名）

頭頸癌病友的飲食策略

主講：台大醫院營養室營養師馮馨醇

時間：1月28日（三）下午2時至3時30分

地點：台大醫院兒醫大樓B1第一會議室

台北市中正區中山南路8號

洽詢：02-2356-2098

