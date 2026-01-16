健康你我他／溫水、慢跑、原型食物 不怕血糖來亂

身為第二型糖尿病家族的一員，屆齡中年的我，開始對血糖的起伏特別敏感。學生時期，早餐總是匆忙抓個飯糰或是燒餅油條吃，並搭配喝奶茶，雖然滿足了當下的口欲，卻常在課堂十點左右就饑腸轆轆、精神不濟。後來才明白，那是血糖在坐危險的雲霄飛車。

殘酷的抽血檢查報告扭轉了我的晨間儀式，徹底翻新了每一天。如今，鬧鐘響後，我先喝下500cc溫水喚醒身體，簡單拉筋後，吃顆水煮蛋，便出門慢跑5公里。在晨風與陽光中流汗的感覺，讓整個人從裡到外都清新起來。

回家後補充水分，為自己打一杯新鮮的無糖豆漿，撒上香氣十足的綜合堅果粉，同時蒸上一大碗五顏六色的時蔬和兩塊金黃的栗子南瓜，配上一杯自製的優格加藍莓。這頓早餐，就像為身體舉行一場溫暖且充滿能量的登基典禮。

自從改喝溫水、慢跑和吃原型食物的組合，並掌握好2：1：1的餐盤比例，不僅能舒適地飽足到中午，運動時的腳步也越發輕快。最驚喜的禮物是：定期抽血檢查的數字越來越友善，連皮膚都跟著透亮起來。

人們常說，早餐要吃得像國王。對我而言，與其說是國王，更像是用對待珍貴家人的心意來照顧自己。這份日復一日的溫柔，回饋遠比想像中更豐盛。用晨光為健康奠基，是我做過最甜蜜、最值得的投資。