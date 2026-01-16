聽新聞
預售屋事項繁雜 專家：細閱契約凡事寫清楚

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導

消基會昨揭露中南部34處預售屋建案的契約審閱狀況，即使知名建商也違規；專家建議，買房前應仔細閱讀契約再簽約付訂金，謹記凡事都要有白紙黑字，不要隨便簽自己不了解的契約。

台中法制局主任消保官何怡萱說，常見的預售屋買賣糾紛，包含建商廣告宣稱樓高3米，入住才發現「縮水」；廣告提及門口有公園，最後卻是嫌惡設施；也曾發生交屋時「頂梁壓門」，因犯風水大忌等而鬧糾紛。

何怡萱建議，消費者在買房時，可請建商或代銷針對契約中沒有載明的事項，例如梁柱位置、樓高、附近重要設施等白紙黑字寫清楚；若承諾送裝潢或家電，也要寫清楚，保障自身權益。

住商機構企劃研究室執行總監徐佳馨說，預售屋履約事項繁雜，購屋人應有充分時間了解交易資訊，包含買賣契約書、預售屋圖說、各戶持分總表等，必要時可請各縣市消保官協助。

