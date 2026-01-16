聽新聞
0:00 / 0:00

想看先付15萬？預售屋契約審閱 知名建商也違規

聯合報／ 記者趙容萱陳敬丰／台中報導

消基會抽檢台中、台南與高雄等地34處預售屋案場，發現建商在預售案契約審閱期設下違法門檻，要求消費者先付10萬至15萬元訂金才能看契約，台中抽檢的11處知名建商的豪宅預售建案全數都違規。消基會昨公布建商違法亂象，將函請公平交易委員會裁罰。

台中市法制局表示，預售屋買賣定型化契約應記載事項規定，業者應提供消費者至少5天審閱期，並參考公平會規定，可以用樣本、影本、光碟或其他電子媒體方式提供契約書；業者若要求買方先支付訂金或一定費用才提供，已涉違反公平交易法第25條，可移送公平會查處。

消基會中區分事務所調查發現，台中目前有140件預售屋建案，實地抽檢知名建商在蛋黃區推出的11件豪宅預售案，全都違反規定。

據調查，台中有5案要求消費者支付10萬至15萬元訂金或保留金，才可攜回契約書審閱，有4案未主動提供契約書，有的在案場展示網路版契約書，有的告知可自行上內政部網站查詢；2案限現場閱讀，還要求拿出身分證才能借閱。

消基會南區分事務所表示，高雄部分調查10建案，有3案依法提供契約書，4案要求簽約付訂金才能攜回，2案不提供，1案建議上內政部網站查詢。

消基會中區分事務所主委陳秋瑩指出，依法應有至少5日合理審閱契約的期限，且不得附加條件，違者最高可罰30萬元；另依公平交易法，建商若要求先付訂金才給看契約，影響交易秩序顯失公平行為，公平會最近曾對知名建商開罰500萬元。

延伸閱讀

揭預售屋契約亂象！消基會：付15萬才給看？台中11知名建商「全中槍」

起重機意外頻傳…泰國2天2起奪命事故 同一建商釀34死

整理包／土方之亂不只建商有事還衝擊房價 政府應變能平息風暴？

去年建案少…2025重大職災死亡251人、營造業減少40人

相關新聞

財神爺人呢？威力彩頭獎連23槓 下期獎金上看5.7億

威力彩第115005期今晚開獎，第一區中獎號碼為16、38、26、08、31、10，第二區中獎號碼為05號；派彩結果，頭...

周末前各地回溫 下周再有冷氣團南下「低溫10度以下」

周末前各地回溫，但下周一又有冷氣團緊接而來，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天起回溫，但需注意日夜溫差大，下周一至下周四受...

影／星宇北美第5航點鳳凰城開航 K董親駕首航班機

星宇航空北美第5個航點鳳凰城今天開航，首航班機於晚上8點45分起飛，由星宇航空董事長張國煒親自駕駛。初期將以每周3班營運...

搭飛機新玩法？他曝機上隱藏娛樂「空中對弈」 長榮航空也轉發

搭飛機時你會看電影還是閉目養神？台灣圍棋老師沈之皓日前在社群平台分享，自己在搭乘長榮航空時，與臨座乘客「空中對弈」，搭機時可以與其他人連線玩圍棋一事曝光後，隨即掀起網友熱烈討論...

今年遇到了！「1月颱」是稀客 一張圖看懂颱風「生日密碼」

氣象署今天發布今年首颱洛鞍生成訊息，據統計，大約每2年才會有一個1月颱；而史上「最早」首颱是1979年的颱風愛麗絲，1月...

台中榮總醫材廠商進行手術爭議 衛福部證實1醫師違反「這規範」

台中榮總共3名醫師日前遭投訴指出，放任沒有醫師資格的醫材廠商進入開刀房執行手術，衛福部要求台中榮總一周提出書面報告，今天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。