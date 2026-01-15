快訊

2026房市高唱碎心戀！顏炳立：蛋白區恐跌10％ 出現「價修換量」格局

聽新聞
0:00 / 0:00

台師大梳理600年氣候史研究 發現颱風並非愈冷愈少

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

國立台灣師範大學永續所攜手中研院、台大啟動「歷史氣候資料庫」（REACHES）計畫，將中國大陸歷代方志與官方紀錄轉化為可供分析的科學資料，重建六百年來逾一千個西北太平洋颱風紀錄。研究發現，熱帶氣旋強度、頻率非單由氣溫高低決定，顛覆氣候愈冷、颱風愈少的既定認知。

台師大永續管理與環境教育研究所副教授林冠慧表示，研究團隊採用﹁中國三千年氣象紀錄﹂總集，內容匯集大陸歷代方志與官方文獻，揭露各年份澇、旱災，主要紀錄朝代為明清時期。團隊重建黃河中下游至珠江流域約十萬筆紀錄，還原該地區颱風、乾旱、蝗災以及饑荒、戰亂、作物歉收等自然與社會現象。

林冠慧說，研究發現，西北太平洋熱帶氣旋活動的高峰期出現於一六五○至一六八○年間，正好對應歷史上有名的小冰河期「蒙德極小期」，此時太陽輻射量較低，但西北太平洋仍偏暖，在海洋偏暖、陸地偏冷下加劇對流，提升颱風生成機率，代表熱帶氣旋活動強度、頻率，非單純取決於氣溫高低，而是受更複雜的大氣與海洋交互影響。

中研院院士王寶貫舉例，十九世紀氣候最冷時，大陸發生太平天國、陝甘回亂、捻亂等社會事件，氣候與政治事件、興衰吻合，代表氣候變化對人類社會影響甚巨。他指出，後人常評價某皇帝在位期間為該朝代的黃金年代，換個角度思考，某方面也許是運氣好，碰上氣候最穩定的時候，因氣候好、無天災，讓更多賢能將相施展才智。

台師大理學院院長陳介山則表示，外界多以為人文、科學是不同的軌道，該研究揭示，兩者能一起合作。該研究成果以「東亞在蒙德極小期期間的熱帶氣旋活動顯著增強」為題，日前刊登於國際知名期刊「美國國家科學院院刊」。

延伸閱讀

今年遇到了！「1月颱」是稀客 一張圖看懂颱風「生日密碼」

警專特考班結業 劉世芳期勉為國家社會貢獻心力

南投1鄉鎮宣布發錢 每人2000元...普發時間出爐

今年首颱「洛鞍」生成！ 最新路徑、對台影響出爐

相關新聞

財神爺人呢？威力彩頭獎連23槓 下期獎金上看5.7億

威力彩第115005期今晚開獎，第一區中獎號碼為16、38、26、08、31、10，第二區中獎號碼為05號；派彩結果，頭...

周末前各地回溫 下周再有冷氣團南下「低溫10度以下」

周末前各地回溫，但下周一又有冷氣團緊接而來，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天起回溫，但需注意日夜溫差大，下周一至下周四受...

影／星宇北美第5航點鳳凰城開航 K董親駕首航班機

星宇航空北美第5個航點鳳凰城今天開航，首航班機於晚上8點45分起飛，由星宇航空董事長張國煒親自駕駛。初期將以每周3班營運...

搭飛機新玩法？他曝機上隱藏娛樂「空中對弈」 長榮航空也轉發

搭飛機時你會看電影還是閉目養神？台灣圍棋老師沈之皓日前在社群平台分享，自己在搭乘長榮航空時，與臨座乘客「空中對弈」，搭機時可以與其他人連線玩圍棋一事曝光後，隨即掀起網友熱烈討論...

今年遇到了！「1月颱」是稀客 一張圖看懂颱風「生日密碼」

氣象署今天發布今年首颱洛鞍生成訊息，據統計，大約每2年才會有一個1月颱；而史上「最早」首颱是1979年的颱風愛麗絲，1月...

台中榮總醫材廠商進行手術爭議 衛福部證實1醫師違反「這規範」

台中榮總共3名醫師日前遭投訴指出，放任沒有醫師資格的醫材廠商進入開刀房執行手術，衛福部要求台中榮總一周提出書面報告，今天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。