天冷捐血少 O型血庫存剩4.7天

冷氣團接連來襲，心血管疾病等用血病患增加，且民眾出門捐血意願降低，導致Ａ、Ｂ、Ｏ三種血型血液庫存明顯不足。血液基金會表示，每逢過年前後，血液庫存不足，全台各捐血中心Ｏ型血平均僅剩四點七天，台中中心更低至三點九天，逼近四天血荒警戒線，呼籲民眾踴躍捐血，期望一月至少捐進廿四萬袋，除夕前將庫存量拉到十天。

血液基金會捐血月活動昨天起跑，捐血者劉永華表示，他廿多歲時醫療不發達，常聽到捐血的人若是自己或親人需要用血，能以捐血卡證明優先領血，而開始定期捐血。自此他的太太、父母及小孩皆參與捐血，父母親捐了三、四十次直到屆齡，每年大年初二全家一起捐血已成家庭習慣，目前全家有九人定期捐血，共捐出二三二○袋血，希望維持捐血習慣，幫助更多人。

「血液供應面臨雙重挑戰，除須維持日常病患所需，更須為即將到來的九天春節連假預作準備。」台灣血液基金會董事長侯勝茂說，每逢年節前後，容易發生血源短絀，今年受到年節假期長，出國旅遊者增加，天氣多變、感冒民眾增加等因素，造成捐血人數大幅減少，捐血中心需儲存足夠血液，供應醫療需求。

血液基金會公關處長黎蕾說，依常態天數計算，全台每日用血量約七○○○袋，每月需求約廿一萬袋。為確保春節期間用血無虞，目標在除夕前將庫存天數從現行七天拉高至十天以上，除夕前一個月須成功募得廿四萬袋血液。

針對不同血型的庫存，黎蕾表示，Ｏ型血目前庫存量最為危險已處偏低，Ａ、Ｂ型亦處於臨界點，由於紅血球效期為卅五天，比較沒有太大問題，但血小板效期僅五天，為維持血小板供應不中斷，春節期間各捐血中心仍會保留一至二個固定據點提供服務，呼籲民眾踴躍捐血。