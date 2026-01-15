快訊

2026房市高唱碎心戀！顏炳立：蛋白區恐跌10％ 出現「價修換量」格局

聽新聞
0:00 / 0:00

營養午餐免費 全教總憂影響品質

聯合報／ 記者李芯／台北報導

近日全台吹起「營養午餐免費潮」，許多縣市紛紛跟進。但多個團體對此表達憂心，認為免費午餐恐淪選舉政治支票，進而排擠其他教育預算。全教總與餐盒公會昨呼籲，應落實合理定價調整機制，並補足營養師與廚工人力，避免因經費鎖死，導致食材縮水，最終影響營養午餐品質。

全教總理事長侯俊良指出，若各縣市還在以經費有限為由，不降低班級人數、補足人力資源，還要花一筆能夠提升學習品質的經費在營養午餐，對學習品質、教學現場穩定並非好事。

時代力量主席王婉諭示警，若為了討好選民提出免費午餐，一定會遇到預算排擠，被犧牲的是原本就捉襟見肘的教育預算。

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信也說，最低工資年年調整，但通膨影響增加，現有午餐定價明年若沒有變動，將對營養午餐品質造成災難。

擔任國小總務主任的全教總專發中心執行長葉明政說，如果因全額補助致營養午餐費用鎖死，恐會有食材縮水、被廉價加工品取代等問題，呼籲免費營養午餐食材品質不能因價格定錨而有所打折。葉明政提醒，好的營養午餐需多人協力合作，但廚工薪資待遇不理想、營養師配置比例不符現場需求，多由教師兼任午餐秘書，但目前各縣市開出的免費午餐支票對人力配置沒有定案，地方首長應有整體性思維推動營養午餐。

延伸閱讀

營養午餐免費政策 蔣萬安：很高興台南等縣市跟進

20縣市推營養午餐免費 教團憂犧牲午餐品質

不滿校事會議修法 全教總號召全國教師1月25日教育部前抗議

賴總統社宅政見縮水！大砍9萬戶 王婉諭批：非沒地沒錢是資源選擇題

相關新聞

財神爺人呢？威力彩頭獎連23槓 下期獎金上看5.7億

威力彩第115005期今晚開獎，第一區中獎號碼為16、38、26、08、31、10，第二區中獎號碼為05號；派彩結果，頭...

周末前各地回溫 下周再有冷氣團南下「低溫10度以下」

周末前各地回溫，但下周一又有冷氣團緊接而來，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天起回溫，但需注意日夜溫差大，下周一至下周四受...

影／星宇北美第5航點鳳凰城開航 K董親駕首航班機

星宇航空北美第5個航點鳳凰城今天開航，首航班機於晚上8點45分起飛，由星宇航空董事長張國煒親自駕駛。初期將以每周3班營運...

搭飛機新玩法？他曝機上隱藏娛樂「空中對弈」 長榮航空也轉發

搭飛機時你會看電影還是閉目養神？台灣圍棋老師沈之皓日前在社群平台分享，自己在搭乘長榮航空時，與臨座乘客「空中對弈」，搭機時可以與其他人連線玩圍棋一事曝光後，隨即掀起網友熱烈討論...

今年遇到了！「1月颱」是稀客 一張圖看懂颱風「生日密碼」

氣象署今天發布今年首颱洛鞍生成訊息，據統計，大約每2年才會有一個1月颱；而史上「最早」首颱是1979年的颱風愛麗絲，1月...

台中榮總醫材廠商進行手術爭議 衛福部證實1醫師違反「這規範」

台中榮總共3名醫師日前遭投訴指出，放任沒有醫師資格的醫材廠商進入開刀房執行手術，衛福部要求台中榮總一周提出書面報告，今天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。